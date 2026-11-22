Dimitrijević tvrdi da je delegacija tijekom drugog posjeta Bruxellesu imala manje potrebe objašnjavati zašto bi se Srbija najprije trebala usredotočiti na domaće probleme. Među prioritetima je navela vladavinu prava, borbu protiv korupcije, jačanje institucija i slobodu medija.

Ana Dimitrijević, kandidatkinja liste i profesorica u beogradskoj gimnaziji, kaže da su sugovornike zanimali i izborna pobjeda pokreta te njegovi planovi.

'Moramo se prvo baviti svojim dvorištem', rekla je, dodajući da će otvaranje dosjea i preispitivanje ugovora biti dugotrajan posao, prenosi Blic . Prema njezinim riječima, europski sugovornici razumjeli su da se ti problemi ne mogu riješiti odmah.

Govoreći o sankcijama Rusiji, Dimitrijević je rekla da Studentska lista ostaje pri stajalištu da ih Srbija ne uvodi. Kao razloge navela je ovisnost o ruskom plinu, gospodarsku situaciju i iskustvo Srbije sa sankcijama.

Kad je riječ o Kosovu i Metohiji, kao prioritet je istaknula sigurnost, zdravstvo i obrazovanje te svakodnevni život tamošnjih stanovnika. Dodala je da bi i Priština trebala ispunjavati obveze iz ranije postignutih dogovora.

Dimitrijević je poručila da Studentska lista ostaje na europskom putu, ali da bi konačnu odluku o članstvu trebali donijeti građani Srbije nakon što zemlja ispuni uvjete za pristupanje. 'Na kraju tog puta pitat ćemo srpski narod'. rekla je.

Razgovaralo se i o novcu iz europskih fondova koji je Srbiji namijenjen, ali je dio sredstava zaustavljen zbog neispunjenih obveza, piše Blic. Dimitrijević kaže da EU sada traži konkretne planove i veću kontrolu trošenja. Upozorila je da bi Srbija mogla izgubiti dio sredstava ako ne ispuni uvjete u predviđenim rokovima.