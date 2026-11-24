Istaknuo je kako je Put Žnjana dosad stvarao prometne probleme zbog nedostatka nogostupa i cjelovite infrastrukture te da će se uređenjem te prometnice i Brdina povećati sigurnost u prometu.

Šuta je rekao kako je riječ o prometnicama koje su se trebale urediti prije izgradnje stambenih zgrada, no da se sada ispravljaju propusti iz prošlosti. "Nažalost, prvo su se izgradile zgrade, a onda se grade ceste. Ispravljamo nešto što se u prošlosti možda trebalo napraviti na drugačiji način", kazao je.

Govoreći o drugim prometnim projektima, najavio je kako je Zagorski put u fazi realizacije, a u visokoj su fazi pripreme i projekti za Zajčevu ulicu, dio Velebitske, Glavičinu i Vukovarsku. Za Bračku ulicu očekuje se da će se iduće godine početi s parcijalnom realizacijom.

Šuta je podsjetio i na projekt obilaznice Solin-Split te rekao kako se do ljeta iduće godine očekuje otvaranje rotora Mravince -TTS i Mravince, dok je natječaj za nastavak prometnice od TTS-a prema Podstrani u tijeku.

Osvrnuo se i na izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana (GUP), za koje je Grad dobio službeno očitovanje Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Ministarstvo je na izrađeni prijedlog uputilo tri ključne primjedbe koje Grad sada mora otkloniti.

Šuta je rekao da nije želio uputiti dokument u daljnju javnu raspravu prije zaprimanja očitovanja Ministarstva jer bi u suprotnom, nakon ponovnog slanja dokumentacije, GUP mogao pasti.

U međuvremenu je 15. studenoga završena inicijativa za nove izmjene i dopune GUP-a, tijekom koje je zaprimljeno ukupno 575 zahtjeva građana. Oni se, među ostalim, odnose na Kopilicu, Duilovo i druge dijelove grada koji još nisu urbanistički uređeni.

Za Duilovo se očekuje raspisivanje arhitektonskog natječaja, a Šuta je najavio i pripreme za natječaj za azil za životinje te izradu programa za Kopilicu. Na tom je području predviđena kombinacija poslovnih i stambenih sadržaja, izgradnja glavnog željezničkog i autobusnog kolodvora te izmještanje garaža Prometa na Dračevac.

Grad pregovara s Ministarstvom kako bi se u novoj financijskoj perspektivi u cijelosti osigurala sredstva za prometni centar na Dračevcu, a prometna rješenja za područje Kopilice, uključujući povezivanje s mostom, već su usvojena.

Šuta očekuje da će arhitektonski natječaj za Kopilicu biti proveden 2027. godine, nakon čega će se moći govoriti o daljnjim rokovima.