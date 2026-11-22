Bogdan je za 24sata otkrio da je Kulturistria zamišljena kao kulturni kampus s amfiteatrom, umjetničkim rezidencijama, festivalima i radionicama. Ideja je, kaže, nastala kada je u Žminju pronašao zemljište s prirodnom koncentričnom vrtačom koja mu se učinila idealnom za amfiteatar.

S nekoliko suradnika osnovao je tvrtku i pripremio plan kupnje zemljišta i budućih ulaganja. Tek nakon toga u projekt su pozvali Dubravku Đedović Handanović, koja je tada radila kao direktorica regionalnog predstavništva Europske investicijske banke za Balkan. 'Nama je trebala Dubravka bankarka, a ne Dubravka ministarka', rekao je Bogdan za 24sata.

Kada je postalo jasno da će preuzeti političku funkciju, tvrdi glumac, dogovorili su se da zaustave aktivnosti i promijene vlasničku strukturu. Bogdan je potom preuzeo njezin udio te danas posjeduje 70 posto tvrtke. Naglasio je da Đedović Handanović nakon ulaska u politiku nije sudjelovala u razvoju projekta ni poslovnim aktivnostima tvrtke, koja je, prema njegovim riječima, ostala neaktivna.

Što planira graditi u Istri?

Bogdan tvrdi da zemljište nisu kupili s namjerom naknadne prenamjene, nego upravo zbog njegovih prirodnih karakteristika i postojećih prostorno-planskih uvjeta. Projekt predviđa amfiteatar i tri objekta za boravak i rad umjetnika, a zamišljen je kao prostor u kojem bi se održavali festivali, radionice, predstave i umjetničke rezidencije.

Ljeti bi imao i turističku funkciju, dok bi izvan sezone služio za kulturnu produkciju i okupljanje kreativaca iz Hrvatske i inozemstva.

Unatoč pozornosti koju je projekt privukao zbog slučaja srbijanske ministrice, Bogdan ne namjerava odustati od svojih planova. Kaže da su mu se javili brojni umjetnici i producenti zainteresirani za suradnju, no zasad ne može govoriti o rokovima ni ukupnoj vrijednosti ulaganja.

'Vjerujem da kultura i kreativna industrija mogu biti mnogo više od dodatka turističkoj ponudi. Mogu postati njezin važan pokretač, ali i razlog zbog kojega će ljudi u Istru dolaziti tijekom cijele godine', poručio je glumac za 24sata.