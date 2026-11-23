Dvadesetsedmogodišnji medicinski tehničar Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru, osumnjičen u istrazi smrti Kristiana Josipa Periša, istražiteljima je ispričao da je tijekom intervencije vidio kako jedan njegov kolega šakom udara pacijenta, a drugi mu drži jastuk na glavi. Unatoč tome, tvrdi da nije shvatio da Periša guše niti je pomislio da bi intervencija mogla završiti smrću. Detaljno je opisao što se događalo u bolničkoj sobi, kako je pokušavao sputati pacijenta i što je prethodilo pokušaju reanimacije, piše Ana Raić, novinarka Indexa

Medicinski tehničar uhićen je u nastavku istrage zajedno s liječnicom i još dvije medicinske sestre. Njih četvero osumnjičeno je za teško ubojstvo nečinjenjem jer, prema sumnjama tužiteljstva, nisu spriječili postupanje svojih kolega prema Perišu, iako su to mogli i bili dužni učiniti. Prva četvorica uhićenih medicinskih tehničara sumnjiče se za teško ubojstvo 32-godišnjeg pacijenta, koji je 21. listopada preminuo tijekom intervencije u klinici. U iskazu koji prenosi Index 27-godišnjak je iznio svoju verziju događaja, tvrdeći da nije prepoznao opasnost od gušenja jer je Periš tijekom intervencije nastavio vikati. 'Nisam bio svjestan da je jastuk bio korišten kao sredstvo gušenja jer je on cijelo vrijeme vikao. Da su mu bili začepljeni nos i usta, ne bi mogao vikati', rekao je istražiteljima.

Pozvali su ga u pomoć s drugog odjela Medicinski tehničar zaposlen je u Klinici od studenoga 2025. godine. Nije radio na Odjelu 11, na kojem je Periš preminuo, nego na Odjelu 2, gdje je kobne večeri započeo smjenu u 19 sati. Dok je preuzimao smjenu, kolege su mu govorili o novoprimljenom pacijentu kojega su opisivali kao izrazito opasnog. 'Doveden je u pratnji policije, odbijao je hospitalizaciju i imao je kod sebe bokser. Opisali su mi da je bio iznimno psihotičan, da je prijetio, kao i da je iznimne fizičke snage. Rekli su mi da je poručio: 'Prva dvojica, trojica koji mi priđete znate kako ćete završiti'. Svi su bili u strahu od interakcije s tim pacijentom', izjavio je. Te su mu informacije, tvrdi, prenesene kako bi znao što može očekivati ako bude pozvan u pomoć. Poziv je stigao četrdesetak minuta poslije, uz poruku da je na Odjelu 11 hitno potrebna pomoć. Tehničar je rekao da se uplašio jer nije znao kakvu će situaciju zateći. Otrčao je na odjel i ondje, kaže, zatekao četvoricu medicinskih tehničara, od kojih je poznavao samo jednog, prenosi Index. 'Poznavao sam samo starijeg tehničara jer je on zamjenik glavnog tehničara. On je bio s gornje desne strane do glave pacijenta. Meni je rekao da primim Kristijana za noge. To sam učinio. Ne sjećam se svih detalja jer smo bili u velikom šoku', ispričao je. Tvrdi da je od početka strahovao za vlastitu sigurnost i sigurnost kolega. 'Jedino što sam znao jest da ne smijemo dopustiti da se oslobodi', rekao je.

Privođenje osumnjičenih za smrt Kristiana Periša Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac







+3 Privođenje osumnjičenih za smrt Kristiana Periša Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac

'Vidio sam najmlađeg kolegu kako šakom udara pacijenta' Periš je tijekom sputavanja uspio osloboditi jednu nogu jer je puknuo remen kojim je bio vezan za krevet. Tehničar je objasnio da je ranije imao iskustvo s pacijentom koji se, unatoč sputavanju, uspio kretati zajedno s krevetom. Zbog toga se, tvrdi, usredotočio na držanje Periševih nogu. Nakon što je jedna od kolegica došla zategnuti remene, osoblje je pokušavalo okrenuti Periša na bok radi primjene propisane terapije. U tom je trenutku, navodi u iskazu, začuo udarce. 'Kada sam podigao glavu, vidio sam najmlađeg kolegu kako šakom udara pacijenta', rekao je, navodeći da je riječ o Noi H., jednom od osumnjičenih medicinskih tehničara. Tvrdi da je stariji tehničar tada izgovorio nešto poput 'dosta' ili 'dobro je', nakon čega je udaranje prestalo. Sam je, kaže, nastavio držati Periševe noge.

Zagreb: Ispred klinike Sveti Ivan ostavljeni su lampioni u čast Kristiana Josipa Periša Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL







+23 Zagreb: Ispred klinike Sveti Ivan ostavljeni su lampioni u čast Kristiana Josipa Periša Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL

Jastuk na glavi nije mu se činio neobičnim Kada je ponovno pogledao prema pacijentovoj glavi, vidio je drugog, starijeg tehničara kako drži jastuk na njoj. 'U tom času mi se to činilo normalno i nisam mogao posumnjati da mu je jastukom začepljen dišni put', izjavio je. Objasnio je da su se, prema njegovu iskustvu, jastuci ponekad koristili kao priručno sredstvo zaštite osoblja od pacijenata koji pljuju ili pokušavaju ugristi zdravstvene djelatnike. 'Nije se išlo na zatvaranje dišnih puteva nego se glava okretala na stranu kako pacijent ne bi mogao izravno pljuvati ili ugristi nekoga', tvrdio je, prenosi Index. Upitan postoji li u bolnici posebna zaštitna oprema za takve situacije odgovorio je da, koliko zna, nije bila dostupna. 'Nikada se tako nešto nije koristilo. Nisu nam ni rekli da to postoji', naveo je. Rekao je i da nakon zapošljavanja nije prošao posebnu obuku za postupanje u takvim intervencijama, nego je znanje stjecao od starijih kolega. Kako kaže, sputavanje pacijenata u bolnici gotovo je svakodnevna pojava, ali intervencije koje osoblje procjenjuje toliko opasnima događaju se puno rjeđe.

VIDEO Ispred klinike Sveti Ivan ostavljeni su lampioni u čast Kristiana Josipa Periša Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj /Pixsell

Opisao posljednje riječi prije reanimacije Tehničar tvrdi da nije prepoznao kako bi Periš mogao biti životno ugrožen jer je tijekom intervencije nastavio govoriti i prijetiti osoblju. Istražiteljima je prepričao i što je, prema njegovu sjećanju, pacijent izgovorio neposredno prije nego što su djelatnici primijetili da ne diše. 'Jedna od zadnjih stvari koje je rekao prije nego što je stariji tehničar započeo reanimaciju bilo je: 'Sve ću vas pobiti, da vam vidim face, zapamtit ću kako izgledate'', ispričao je, prenosi Index. Od tih riječi do trenutka kada je netko upozorio da Periš ne diše prošlo je manje od minute. 'Nedugo zatim stariji tehničar je rekao: 'Ljudi, on ne diše' i počeo je reanimaciju', naveo je. Smatra da je stariji tehničar uklonio jastuk s Periševe glave nakon što je primijetio da se pacijent primirio. 'Učinili smo sve što smo mogli' Nakon što je ustanovljeno da Periš ne diše, započela je reanimacija, koja je trajala oko sat i pol. Tehničar tvrdi da je on najdulje sudjelovao u njoj. 'Kod Kristijana to nije išlo. Učinili smo sve što smo mogli, ali ni u jednom trenutku nismo dobili srčani ritam', ispričao je. Opisao je i kako se osjećao nakon neuspjelih pokušaja oživljavanja. 'To je trenutak jedne nemoći, jednog očaja. Da sam znao na kakvu intervenciju me se zove ili da sam znao kako bi to moglo završiti, i po cijenu otkaza ne bih otišao na nju. Otišao sam samo zato što smo od kolega dobili poziv u pomoć', rekao je.

Osam minuta šutnje za Kristiana Josipa Periša u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Lucija Ocko/PIXSELL







+30 Osam minuta šutnje za Kristiana Josipa Periša u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Lucija Ocko/PIXSELL