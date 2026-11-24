Hrvatski savez udruga u području mentalnog zdravlja (SUMEZ) predložio je u utorak Gradu Zagrebu donošenje trogodišnjeg akcijskog plana s 13 mjera za povećanje sigurnosti pacijenata i zaposlenika te zaštitu ljudskih prava u zdravstvenim i socijalnim ustanovama

SUMEZ je na sastanku s Gradskim uredom za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom predstavio prijedlog kojim traži da Grad do sredine veljače 2027. donese akcijski plan te već u proračunu za iduću godinu osigura namjenska sredstva za početak njegove provedbe.

Povod za prijedlog je smrt pacijenta Kristiana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, a SUMEZ poziva na utvrđivanje okolnosti njegove smrti i odgovornosti te uvođenje sustavnih mjera kojima bi se smanjio rizik od nasilja, prisile, zanemarivanja i povreda prava. Savez predlaže da pacijenti, korisnici socijalnih usluga i zaposlenici mogu jednostavno i povjerljivo podnositi pritužbe, uz mogućnost obraćanja tijelu izvan ustanove, a traži i jačanje Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata te učinkovitu zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

Zagreb: Jastuci za Kristiana Josipa Periša na glavnom gradskom trgu Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL







+22 Zagreb: Jastuci za Kristiana Josipa Periša na glavnom gradskom trgu Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL

Ustanove bi prema zajedničkim pokazateljima pratile primjenu prisile, ozljede, ozbiljne incidente i pritužbe, ozbiljni događaji stručno bi se analizirali, a javnost bi bila informirana o poduzetim mjerama. Prevencija nasilja i prisile te bolji uvjeti rada Svaka obuhvaćena ustanova izradila bi program sigurnosti koji uključuje prevenciju nasilja i prisile, smirivanje kriznih situacija, individualne krizne planove i dogovorenu podršku nakon otpusta. Za socijalne ustanove predložene su i posebne mjere protiv zanemarivanja, zlostavljanja i nedopuštenog ograničavanja prava korisnika. Prijedlog uključuje praktičnu edukaciju, redovitu stručnu superviziju i psihološku podršku zaposlenicima, kao i plan zapošljavanja i zadržavanja radnika, stipendije za psihijatrijsko sestrinstvo i druge deficitarne struke te ulaganja u sigurnije prostore i opremu.

Zagreb: Ispred klinike Sveti Ivan ostavljeni su lampioni u čast Kristiana Josipa Periša Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL







+23 Zagreb: Ispred klinike Sveti Ivan ostavljeni su lampioni u čast Kristiana Josipa Periša Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL