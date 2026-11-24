Hrvatski savez udruga u području mentalnog zdravlja (SUMEZ) predložio je u utorak Gradu Zagrebu donošenje trogodišnjeg akcijskog plana s 13 mjera za povećanje sigurnosti pacijenata i zaposlenika te zaštitu ljudskih prava u zdravstvenim i socijalnim ustanovama
SUMEZ je na sastanku s Gradskim uredom za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom predstavio prijedlog kojim traži da Grad do sredine veljače 2027. donese akcijski plan te već u proračunu za iduću godinu osigura namjenska sredstva za početak njegove provedbe.
Povod za prijedlog je smrt pacijenta Kristiana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, a SUMEZ poziva na utvrđivanje okolnosti njegove smrti i odgovornosti te uvođenje sustavnih mjera kojima bi se smanjio rizik od nasilja, prisile, zanemarivanja i povreda prava.
Savez predlaže da pacijenti, korisnici socijalnih usluga i zaposlenici mogu jednostavno i povjerljivo podnositi pritužbe, uz mogućnost obraćanja tijelu izvan ustanove, a traži i jačanje Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata te učinkovitu zaštitu prijavitelja nepravilnosti.
Ustanove bi prema zajedničkim pokazateljima pratile primjenu prisile, ozljede, ozbiljne incidente i pritužbe, ozbiljni događaji stručno bi se analizirali, a javnost bi bila informirana o poduzetim mjerama.
Prevencija nasilja i prisile te bolji uvjeti rada
Svaka obuhvaćena ustanova izradila bi program sigurnosti koji uključuje prevenciju nasilja i prisile, smirivanje kriznih situacija, individualne krizne planove i dogovorenu podršku nakon otpusta. Za socijalne ustanove predložene su i posebne mjere protiv zanemarivanja, zlostavljanja i nedopuštenog ograničavanja prava korisnika.
Prijedlog uključuje praktičnu edukaciju, redovitu stručnu superviziju i psihološku podršku zaposlenicima, kao i plan zapošljavanja i zadržavanja radnika, stipendije za psihijatrijsko sestrinstvo i druge deficitarne struke te ulaganja u sigurnije prostore i opremu.
SUMEZ predlaže i razvoj mobilnih timova za kriznu podršku te višegodišnje financiranje programa udruga koje pružaju podršku osobama s teškoćama mentalnog zdravlja i njihovim obiteljima. Među prvim koracima je razmatranje prijedloga Ludruge za pokretanje Mentopolisa, centra za oporavak u zajednici u koji bi građani mogli doći bez uputnice, dobiti i pružiti uzajamnu podršku te sudjelovati u osmišljavanju aktivnosti.
Program bi vodili plaćeni radnici za iskustvenu podršku ("peer" radnici), odnosno osobe osposobljene za pružanje podrške drugima na temelju vlastitog iskustva teškoća mentalnog zdravlja ili iskustva suživota s osobom koja kroz njih prolazi.
Početak provedbe hitnih mjera do kraja godine
SUMEZ predlaže da Grad do kraja 2026. pokrene izradu plana, imenuje koordinatora, osigura početna sredstva i započne s provedbom hitnih mjera.
Za svaku od 13 predloženih mjera planom bi se odredili nositelji provedbe, rokovi, sredstva i način praćenja rezultata. Provedbu bi koordinirao Gradski ured, a Gradska skupština svake bi godine razmatrala javno izvješće.
U izradu plana SUMEZ želi uključiti osobe s iskustvom psihijatrijskog liječenja, korisnike socijalnih usluga, obitelji, zaposlenike, ustanove, stručnjake i udruge te provesti javno savjetovanje. Savez je spreman sudjelovati u izradi plana i pratiti njegovu provedbu.