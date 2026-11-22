Na Jadranu su mogući pljuskovi s grmljavinom. Tijekom ponedjeljka oborina će postupno prestajati, najprije na sjeverozapadu, a potom će se smanjivati naoblaka. U unutrašnjosti će puhati sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu jak sjeverozapadnjak, koji će ponegdje okrenuti na buru. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti će biti od 5 do 9, a na obali od 11 do 15 stupnjeva, piše HRT.

U Zagrebu se kiša očekuje tijekom noći i ujutro, a u okolnom gorju mogući su susnježica i snijeg. Prema YR-ovoj prognozi, u ponedjeljak bi moglo pasti oko 5,6 milimetara oborine, uz temperaturu od 0 do 7 stupnjeva. Tijekom dana vrijeme bi se trebalo smirivati.

U utorak bi trebalo biti većinom sunčano, ali hladno. U srijedu se očekuje novo naoblačenje, a YR-ova prognoza za Zagreb najavljuje kišu u drugom dijelu dana i navečer. Kiša bi se mogla nastaviti i u četvrtak te petak, uz najviše temperature od 2 do 3 stupnja.

Stižu debeli minusi

Najveće zahlađenje prema YR-ovoj prognozi stiže krajem tjedna. U Zagrebu bi se temperatura u nedjelju, 29. studenoga, mogla spustiti na oko minus tri stupnja, a hladnoća bi se nastavila i početkom prosinca. Za ponedjeljak, 30. studenoga, prognozira se najviša dnevna temperatura od oko minus dva, uz jutarnjih minus sedam stupnjeva. Još hladnije moglo bi biti u utorak, 1. prosinca: YR trenutačno najavljuje dnevnih minus pet i jutarnjih minus 11 stupnjeva.