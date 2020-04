Širenje epidemije u slovenskim domovima za starije već kritično

Širenje epidemije koronavirusa po slovenskim domovima za starije, unatoč sastanku upravitelja domova s predstavnicima nadležnih državnih službi i liječničkim timovima, nije zaustavljeno, a stanje se u četvrtak čini sve težim

O tome svjedoči današnji podatak iz Ljutomera, gdje je u lokalnom domu za starije među štićenicima zabilježeno 11 novih zaraza pa se broj potvrđenih slučajeva Covida-19 u njemu popeo na 33.

Direktor doma Tomislav Nemec kazao je da sada treba odrediti poseban prostor izvan doma za smještaj zaraženih štićenika. Jučerašnjim dogovorom s predstavnicima vlade i epidemiološke službe utvrđena je nova strategija prema kojoj stanare domova treba odijeliti na one koji su zaraženi, one koji nisu i one kod kojih postoji sumnja na infekciju.