POLOŽENI VIJENCI

Sinj obilježio godišnjicu napada na vojarnu JNA: Branitelji odgovorili na napad

I.K./Hina

25.08.2026 u 12:52

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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U Sinju je u utorak obilježena 35. obljetnica napada na vojarne bivše JNA u Sinju i početka oružane obrane Cetinskog kraja od velikosrpske agresije.

Na današnji dan 1991. hrvatski branitelji odgovorili su na združeni napad snaga JNA i srpskih paravojnih postrojbi na Kijevo i Vrliku napadom na vojarne „Kula“ i „Tadija Anušić“ u Sinju, te blokadom vojnog poligona Kukuzovac. U napadu su poginuli Ivan Kamber iz Rude i Luka Erceg iz Otoka.

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Članovi obitelji, prepredstavnice Udruge roditelja i udovica poginulih branitelja Domovinskog rata Sinja i Cetinske kraja te Grada Sinja, predvođeni gradonačenikom Mirom Buljem, položili su vijence i zapalili svijeće za Ivana Kambera u vojarni „126. brigade HV“, bivšoj vojarni „Kula“, a potom je počast odana Luki Ercegu u vojarni „Ivaniša Nelipića“.

Vijenci su položeni i u Spomen-parku hrvatskih branitelja ispred Gradske uprave te ispred biste prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana. Obilježavanje je završeno misom zahvalnicom za Domovinu i preminule hrvatske branitelje u Bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske.

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