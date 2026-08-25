Sinj obilježio godišnjicu napada na vojarnu JNA: Branitelji odgovorili na napad

Na današnji dan 1991. hrvatski branitelji odgovorili su na združeni napad snaga JNA i srpskih paravojnih postrojbi na Kijevo i Vrliku napadom na vojarne „Kula“ i „Tadija Anušić“ u Sinju, te blokadom vojnog poligona Kukuzovac. U napadu su poginuli Ivan Kamber iz Rude i Luka Erceg iz Otoka.

Članovi obitelji, prepredstavnice Udruge roditelja i udovica poginulih branitelja Domovinskog rata Sinja i Cetinske kraja te Grada Sinja, predvođeni gradonačenikom Mirom Buljem, položili su vijence i zapalili svijeće za Ivana Kambera u vojarni „126. brigade HV“, bivšoj vojarni „Kula“, a potom je počast odana Luki Ercegu u vojarni „Ivaniša Nelipića“.

Vijenci su položeni i u Spomen-parku hrvatskih branitelja ispred Gradske uprave te ispred biste prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana. Obilježavanje je završeno misom zahvalnicom za Domovinu i preminule hrvatske branitelje u Bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske.