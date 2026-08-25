posao vrijedan 1,1 milijun eura

Dobra vijest za Daruvar: Nakon godina čekanja stiže obnova zatvorene željezničke pruge

M.Či.

25.08.2026 u 11:47

HŽ radovi
HŽ radovi Izvor: Pixsell / Autor: Nikola Cutuk/PIXSELL
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HŽ Infrastruktura odabrala je zajednicu ponuditelja predvođenu Inženjerskim projektnim zavodom (IPZ) iz Zagreba za izradu izvedbenog projekta obnove 42 kilometra željezničke pruge L204 na dionici Daruvar – Pčelić, koja je već godinama zatvorena za promet

Vrijednost odabrane ponude iznosi 1.079.602 eura bez PDV-a, što je neznatno ispod procijenjene vrijednosti nabave od 1,1 milijun eura.

Uz Inženjerski projektni zavod, u zajednici ponuditelja sudjeluju tvrtke ŽPD - Željezničko prometno društvo i Granova, obje također iz Zagreba. Na natječaj su pristigle tri ponude, od kojih su dvije odbijene jer su premašile procijenjenu vrijednost nabave. Odluka o odabiru objavljena je u utorak u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

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Projektom je predviđena zamjena dotrajalih kolosijeka i skretnica, sanacija ili zamjena svih pet željezničkih mostova na dionici, obnova propusta te uspostava funkcionalnog sustava odvodnje. Na svih 58 željezničko-cestovnih prijelaza planira se poboljšanje sigurnosnih uvjeta. Nakon izrade projekta, za koji je predviđeno 12 mjeseci, HŽ Infrastruktura moći će raspisati natječaj za same građevinske radove.

Ovaj natječaj dio je postupne obnove pruge L204, lokalne željezničke pruge koja povezuje Banovu Jarugu u Sisačko-moslavačkoj županiji s Pčelićem u Virovitičko-podravskoj županiji, a trasa prolazi i kroz Bjelovarsko-bilogorsku županiju. Radovi na dionici Banova Jaruga – Daruvar već su u tijeku, a pruga L204 namijenjena je lokalnom putničkom prometu na području zapadne Slavonije i Podravine. Za stanovnike niza manjih mjesta jedina je izravna željeznička veza prema Daruvaru i ostatku mreže.

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