Požar u Srbiji ne staje: Posljedice nesagledive, a vatrogasce još jedna stvar brine

U gašenju požara sudjeluje više od 500 vatrogasaca i lokalnih službi, te helikopteri i vatrogasci upućeni posredstvom Mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu koji je Srbija aktivirala koncem prošlog tjedna, ali stanje na terenu dodatno otežavaju nepovoljni vremenski uvjeti, suša i vjetrovi promjenjivog smjera.

Situacija je u prethodna dva dana nešto povoljnija, ali moramo biti jako oprezni jer se se kiša i dalje ne očekuje, a najavljena je jaka kiša s udarima i do 50 kilometara na sat, upozorio je u utorak načelnik Operativnog centra Sektora za izvanredne situacije Milan Kocić.

On je za RTS rekao da je jutros u sedam sati u Srbiji bilo aktivno 12 požara, ali da u najtoplijim dijelovima dana taj broj poraste na 40 ili 50.