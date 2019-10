Sindikati objavili gdje se štrajka u četvrtak i ponedjeljak, za idući tjedan najavili 'jači udar'

Sindikat hrvatskih učitelja i Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske podsjetili su kako se štrajk nastavlja u četvrtak u Brodsko-posavskoj i Požeško-slavonskoj županiji te najavili održavanje štrajka u ponedjeljak u Osječko-baranjskoj i Ličko-senjskoj županiji

Dodaju kako se njihovi zahtjevi neće promijeniti bez obzira na to tko će biti u vladajućoj koaliciji.

'Ljudi su spremni nastaviti štrajk do kraja bez obzira na to hoće li doći do raspada koalicije, bez obzira na to ima li sada u proračunu novca ili nema. Ovo je tek prijedlog proračuna, a proračun se donosi u saboru. Mi očekujemo da ćemo konačno sjesti za stol i da će naši zahtjevi biti ukalkulirani u proračun', poručio je Branimir Mihalinec.

Podsjetimo, štrajk učitelja, nastavnika i profesora traje već 15 dana. Traže povećanje plaće od 18 posto.

