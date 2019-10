Pupovac: Očekujem da HDZ i HNS postignu kompromis

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac rekao je u srijedu kako očekuje da HDZ i HNS postignu kompromis oko koeficijenata za prosvjetare, drži kako ne bi bilo dobro miješati predsjedničke i parlamentarne izbore od kojih, tvrdi, 'ne bježi', no hoće li podržati Vladu iziđe li iz nje HNS nije konkretno odgovorio

'Očekujem da HDZ i HNS dođu do neke točke sporazuma i kompromisa, kako u pogledu pitanja koeficijenata i iznosa sredstava neophodnih za tu potencijalnu visinu koeficijenata koju traže sindikati, a s druge strane da se postigne suglasnost oko nečega što je psihološko-politički bitno, a to je da nitko nikoga ne ucjenjuje i da nitko nikoga ne potcjenjuje', rekao je Pupovac za N1.

Razgovori u vezi s proračunom i drugim pitanjima, kazao je, traju. 'Prije svega kada su posrijedi veliki partneri HDZ i HNS u vezi sa zahtjevima prosvjetnih radnika, a kada su u pitanju zastupnici nacionalnih manjina u vezi s proračunom ali i u vezi s realizacijom operativnih programa Vlade koji su potpisani prije tri godine', pojasnio je.

Za praksu koalicija, mišljenja je, ne bi bilo dobro da se pokaže da koalicijski partneri nisu u stanju doći do sporazuma. 'Sav smisao koalicijskog udruživanja ove vrste konzervativne i liberalne politike jeste u sposobnosti da se dođe do kompromisa. Druga stvar, onaj tko nije u stanju čuvati koaliciju i onaj tko se lako oslobađa koalicijskih partnera taj može na dugu stazu gubiti koalicijski potencijal i gubiti mogućnost da stvara koalicijske partnere kojih i u budućnosti ionako nema mnogo na političkoj sceni u Hrvatskoj', poručio je.

Nije dobro miješati predsjedničke i parlamentarne izbore

Kada je riječ o krizi u vladi i potencijalnim izborima Pupovac je ustvrdio kako nije dobro miješati predsjedničke i parlamentarne izbore.

'Nema zgodnog mjesta na koje bi se, uza sve što imamao, a to su predsjednički izbori i predsjedanje EU-om mogli uklopiti neki izvanredni izbori. Nitko od toga ne bježi, niti HNS, niti HDZ, niti SDSS, ne znam kako ostali, ali ove stranke koje sam spomenuo, nemaju nikakav problem s tim da se sutra obavijesti predsjednicu o tome da je moguće ići na izbore. Ali nisam siguran koliko je to dobro za sindikate, političke odnose, nisam siguran da je dobro miješati predsjedničke i parlamentarne izbore. Ali ako dođe do toga, morat će se', poručio je.

Na pitanje hoće li podržati vladu iziđe li iz nje HNS Pupovac je izbjegao konkretno odgovoriti.

'Kada završimo razgovore s kojima smo u toku, koji uključuju sve aspekte pitanja o kojima smo raspravljali onda ću moći dati odgovor na ovo pitanje. Mi te razgovore nismo završili, svi ti segmenti i operativni programi koji su važni SDSS-u i pitanje odnosa u koaliciji su danas važna pitanja. Budući da te razgovore nismo dovršili bilo bi nefer da vam ja u svoj ovoj kakofoniji i disharmoniji različitih poruka i glasova koji dodatno produbljuju nesporazume, da mi tome još dodamo svoje', poručio je.

Za postizanje kompromisa između vlade i sindikata

Čelnik SDSS-a založio se za postizanje kompromisa i sporazuma između vlade i sindikata, a kazao je i kako se sindikati rijetko javljaju u našem društvu stoga što je snaga socijalne svijesti još uvijek izrazito slaba.

'Preko njihovih zahtjeva smo spremni olako prijeći, a preko zahtjeva nekih drugih grupacija ne samo da ne prelazimo nego smo spremni podnositi najrazličitije vrste odnosa koje u normalnim okolnostima ne bi nitko trpio', ustvrdio je.

Vjeruje, kaže, da će Vlada sjesti sa sindikatima i razgovarati o onome što je ključna stvar za sindikate, a to su koeficijenti. 'Potrebno je da se i s jedne i s druge strane zaustave ratoborni oblici ponašanja', drži Pupovac.

Sporazum vlade i sindikata, kazao je, nije realno da se dogodi u predstojeća dva dana jer je za to 'potrebno puno više dana i tjedana'.