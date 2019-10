Pet i pol tisuća čitatelja tportala reklo što misli o štrajku učitelja; rezultati bi mogli iznenaditi sindikaliste

Štrajk učitelja, nastavnika i profesora koji 'cirkularno' traje već 15. dan, nastavlja se do daljnjeg. Novo veliko poglavlje u priči trebalo bi se ispisati u četvrtak na sjednici Vlade kada će se vidjeti hoće li u proračunu za 2020. biti predložen novac za povećanje plaća od 18 posto koliko traže sindikati i ako ga neće biti, hoće li HNS-ovi ministri, koji su već najavili da ne dolaze na sjednicu podržati državni proračun o kojem ovisi Vlada Andreja Plenkovića

Cirkularni štrajk u kojem svakog dana štrajkaju škole u pojedinim županijama umjesto generalnog štrajka već je dozlogrdio dobrom dijelu javnosti, posebno ljudima koji rade i koji nemaju kuda s djecom dok učitelji štrajkaju. Dodatan udar na sindikate i njihove zahtjeve bilo je i pisanje o plaćama sindikalnih vođa. Za njih se i od prije zna da su dobro plaćeni, no ponovno podsjećanje da neki od njih imaju plaće od 15.000 do 18.000 kuna im sigurno nije pomoglo.

'Mi smo krenuli u štrajk do ispunjenja zahtjeva. Sa strane Vlade obmanjuju javnost da su naši zahtjevi zadovoljeni. Ljudi u osnovnom i srednjem školstvu spremni su nastaviti štrajk do kraja, bez obzira hoće li doći do raspada koalicije ili ne, ima li u proračunu novca ili ne. Što se proračuna tiče, on je gotov kada ga usvoji Hrvatski sabor. Mi očekujemo i vjerujemo da ćemo konačno sjesti za stol', poručio je u srijedu sindikalac Branimir Mihalinec.