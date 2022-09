Hladno vam je, a grijete se na toplanu? Možete se priključiti i prije službenog početka sezone grijanja. Iz HEP Toplinarstva imaju nekoliko važnih poruka

Velika uloga predstavnika stanara

Prema važećim pravilima, ogrjevna sezona započinje najranije 15. rujna, a traje najkasnije do 15. svibnja naredne godine. Opskrba toplinskom energijom za grijanje započinje temeljem odluke distributera, a isporuka započinje kada to pisanim putem zatraži predstavnik stanara. Predstavnik može tražiti i prilagodbu satnice u režimu rada, kao i temperaturu, ako za to postoje tehnički uvjeti. Dnevni režim, po pravilniku, traje od 6 do 22 sata, a noćni od 22 do 6 sati. Količina toplinske energije, inače, mora osigurati temperaturu višu od 15 °C (± 1 °C) u prostorijama krajnjeg kupca.