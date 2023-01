Sever: Građani su ozlojeđeni, ovo je strašan udar na kućne proračune

O poskupljenjima i svemu što je prvih dana građanima donijelo uvođenje eura u Hrvatskoj u Dnevniku HTV-a govorio je predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.

'I na nas sindikate jer smo im mi govorili da se ne bi smjelo dogoditi ovakvo povećanje cijena koje se događa. Ono se doista događa na sve strane. I kad s druge strane slušam trgovce koji govore da ništa kod njih nije poskupjelo onda ne znam što se događa jer građani neprekidno govore da u velikim, ali i malim trgovinama, posebno pekarnicama i drugim uslužnim djelatnostima - da je došlo do golemog poskupljenja, a ne blagog zaokruženja cijena. Tu se radi o poskupljenjima od 10,15, 18, 20 i više posto', naglasio je Sever na HRT-u.

Rekao je da potrošačka košarica u eurima zasad nije izračunata jer se ne zna što je sve i koliko u ovom trenutku poskupjelo. 'S različitih strana dolaze različite informacije', dodao je.

Strašan udar na kućni proračun

'Ono što je sigurno - građani su silno ozlojeđeni, ovo je strašan udar na kućne proračune. Posebice kad je riječ o hrani, ali i ne samo o hrani. Poskupjele su razne usluge. Sve ono što smo govorili o iskustvima drugih zemalja, da će poskupljivati samo na drugoj decimali, kod centa, međutim događa se da se pomiče 50, 60 centi, pa i euro', ističe.

Smatra da se ne bi s tim trebali pomiriti i da su krive i same vlasti. 'Mi smo od kraja 2021. godine upozoravali da treba krenuti s pripremama uvođenja crnih lista po uzoru na susjednu Sloveniju i druge zemlje. Da treba pomoći nevladine udruge, organizacije civilnog društva, potrošačke udruge koje mogu formirati i portale na kojima će se to vrlo jasno pratiti. Da se usporedno s tim vrlo jasno uključi i javni nadzor, bilo da je riječ o poreznom nadzoru, državnom inspektoratu, koji će ulijetati, koji će pratiti. Međutim, govorilo se da mi pretjerujemo, s druge strane tu je riječ o uzajamnom povjerenju koje se gradi gdje se sad pokazalo to uzajamno povjerenje, gdje se sve lomi na građanima. Trgovci govore poskupili su im opskrbljivači, dobavljači, oni su zaokruživali cijene, onda još malo zaokruže i trgovci, a sve skupa se slomi na građanima', kazao je.

Dodao je da je teško uprijeti prstom tko je najviše kriv - proizvođači, dobavljači ili trgovci.

Zamrzavanje cijena smatra rizičnim. 'Ono može nešto donijeti u kraćem razdoblju. Onih 9 artikala čije su cijene bile zamrznute pomoglo je najsiromašnijima. I dobro je da to još uvijek traje. Proširiti obuhvat je moguće. Međutim, s druge strane doći će do uigrane ekipe trgovaca i dobavljača koji će početi zazivati umjetne nestašice svega toga što je zapravo u kontroliranim cijenama, što bi moglo izazvati negativan efekt. Pitanje je ima li Vlada model i način, u tim uvjetima, sa zakašnjelim reakcijama, krenuti u porezne nadzore i sve druge te naći neka rješenja', upitao je.