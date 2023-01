Ugostitelji reagirali na izjave trgovaca: Ovo što oni rade nije normalno. Imamo i dokaz da su digli cijene za 13 posto

Iz Ceha ugostitelja i obrtnika reagirali su na današnje izjave Hrvatske udruge poslodavaca

“Ovo što oni rade nije normalno. Imamo i dokaz da su trgovci digli cijene za 13 posto od prosinca do 2. siječnja i da HUP govori neistine”, kaže Letica.

Svoje tvrdnje dokazao je računom iz kojeg se vidi da su trgovci digli cijene za 13 posto. “Ono što se govorilo danas da su kafići, frizeri i druge uslužne djelatnosti digli cijene, to nije istina. Mi smo se samo prilagodili cijenama tržišta. Kunu za koju je poskupjela to pivo, mi smo je od krajnjeg potrošača proslijedili trgovcu i to je to”, tvrdi Letice i dodaje da su u profitu samo trgovci.

“Mi smo navikli da smo dežurni krivci konstantno i kad jedan ukrade mi smo svi lopovi. To nije istina. Danas je HUP iznio neistine. Ići ćemo na sastanak s HUP-om da ispravimo to i tražit ćemo njihovo opovrgavanje izjave kojom su pljuvali po mikropoduzetnicima”, kaže Letica.

“Neće biti masovnog poskupljenja, ne treba se bojati tih stvari, najnormalnije se svi moramo prilagoditi. Pričekajmo nekih mjesec dana da svi prihvatimo euro kao nešto normalno”, kaže Letica.