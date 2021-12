Selak Raspudić: Aleksandar Vučić može učiti od Plenkovića, on je za njega mala maca

Marija Selak Raspudić u utorak je izjavila kako je prebrojavanje potpisa za referendum dug i zahtjevan proces. Zato ni jedna inicijativa ranije nije izašla s konačnim brojem. Trebalo im je otprilike mjesec dana da bi to mogli reći hrvatskim građanima. Mi smo sada u fazi prikupljanja lista i prebrojavanja potpisa', poručila je Selak Raspudić

Naglasila je kako je 'rub' 368 tisuća. 'To što je nama postalo normalno da nam treba puno više od onoga što je propisano zakonom, zato što već svi pretpostavljaju da će se odbaciti velik dio potpisa zato što je uobičajena praksa da se referendum od strane Vlade pokušava srušiti na bilo koji način, to je jedna druga priča', kazala je Selak Raspudić u razgovoru za RTL Danas.

Kaže kako ne traže alibi u krađi.

"Mi smo samo svjesni da imamo posla sa strankom koja je presuđena za korupciju i svjesni smo svega onoga što se događalo s referendumskim inicijativama ranije. Već sada kada vidite kako je premijer podivljao, doslovce izgubio živce, na spomen Mosta i činjenicu da smo uspjeli prikupiti potpise. Pokazuje da očito imamo razloga za sumnjati hoće li se referendumska inicijativa uspjeti održati, pogotovo ako imate u vidu da je rekao jednu skandaloznu stvar, a to je da će bez obzira na ovaj referendum, tu više nije bitan Most, bitna je volja hrvatskih građana koji su mu jasno poručili da žele da ih se pita o COVID potvrdama da žele da ih se pita o stožerokraciji, da on neće promijeniti način upravljanja ovom pandemijom. Dakle mogu reći samo da Aleksandar Vučić može učiti od njega. On je prema njemu gotovo mala maca', istaknula je.

Objašnjava kako će oni sami pregledati potpise i izbaciti sve one potpise koji budu izgledali nevaljano i dati će sve od sebe da daju što točniji broj.

'Dalje je naravno na institucijama, a imamo opravdanog razloga sumnjati u njihovo djelovanje s obzirom na sve najave i nervozu koja se diže od premijera kada govorimo o temeljima demokracije', poručila je Selak Raspudić.