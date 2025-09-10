Šeik al-Thani optužio Izrael za sabotažu: Imamo pravo odgovoriti na bezočni napad

Doha, uz Kairo i Washington, ključni je posrednik između Izraela i Hamasa tijekom rata u Gazi.

"Katar se neće prestati truditi, te će učiniti sve što može kako bi zaustavio rat u Gazi, no ne mislim da će pregovori trenutno uroditi plodom, nakon onoga čemu smo posvjedočili u današnjem napadu", kazao je na konferenciji za medije al-Thani.

Okrivio je Izrael za sabotažu, kako kaže, mogućnosti da se ostvari mir, oštro kritizirajući izraelskoga premijera Benjamina Netanyahua, za kojega je kazao da izvršio "državni terorizam".