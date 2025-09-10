KATARSKI PREMIJER

Šeik al-Thani optužio Izrael za sabotažu: Imamo pravo odgovoriti na bezočni napad

I.Ba./Hina

10.09.2025 u 06:09

Katarski premijer šeik Mohammed bin Abdulrahman al-Thani
Katarski premijer šeik Mohammed bin Abdulrahman al-Thani Izvor: EPA / Autor: Mohamed Hossam
Katarski premijer šeik Mohammed bin Abdulrahman al-Thani kazao je u utorak da su posrednički napori dio identiteta Katara te da ga ništa neće obeshrabriti u toj ulozi, nekoliko sati nakon što je Izrael napao vođe Hamasa u Dohi

Doha, uz Kairo i Washington, ključni je posrednik između Izraela i Hamasa tijekom rata u Gazi.

"Katar se neće prestati truditi, te će učiniti sve što može kako bi zaustavio rat u Gazi, no ne mislim da će pregovori trenutno uroditi plodom, nakon onoga čemu smo posvjedočili u današnjem napadu", kazao je na konferenciji za medije al-Thani.

Okrivio je Izrael za sabotažu, kako kaže, mogućnosti da se ostvari mir, oštro kritizirajući izraelskoga premijera Benjamina Netanyahua, za kojega je kazao da izvršio "državni terorizam".

Netanyahu je kazao da je napad "u potpunosti opravdan" te da je naredba za njega dana nakon napada u Jeruzalemu i gubitka četiriju izraleskih vojnika u Gazi.

Al-Thani kazao je da su američki dužnosnici Katar upozorili na napad 10 minuta nakon što je počeo, te je napad opisao kao "stopostotnu izdaju".

"Katar zadržava pravo odgovoriti na ovaj bezočni napad i poduzet će sve potrebne mjere kako bi odgovorio", dodao je, kazavši da je okupljen pravni tim koji će se baviti odgovorom te zemlje na napad.

