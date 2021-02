Šefica HUBOL-a Ivana Šmit: Postoje slojevi društva kojima se tolerira kršenje zakona i moralnih načela

Ivana Šmit, predsjednica HUBOL-a komentirala situaciju s cijepljenjem preko reda, ali i općenito situaciju u zdravstvenom sustavu.

'Dok nisu cijepljene sve prioritetne skupine, ne treba ići na sljedeće skupine. Očito je došlo do oglušavanja o dokument koji definira prioritete i to je dr. Markotić napravila. Postavlja se pitanje viškova cjepiva, da li to baciti ili cijepiti bilo koga. Država je očito napravila omašku jer nema liste tko bi trebao biti prvi cijepljen', smatra čelnica HUBOL-a

Istaknula je da još nisu cijepljeni svi zdravstveni djelatnici, uključujući i nju.

'Mora postojati popis ljudi koji nisu cijepljeni, a u prvim ili drugim su kategorijama. Ja sam zdravstveni djelatnik koji još nije došao ni do prve doze cjepiva spletom nesretnih okolnosti. Ima još takvih, a na listi su prioriteta. Također, puno je ljudi po domovima za starije koji nisu uspjeli doći do cjepiva. Sad je lagano napraviti te popise za backup varijante da se ne dogodi situacija da smo stalno zbog afera po medijima, a bez potrebe,' poručila je i dodala da nažalost, postoje slojevi društva kojima se tolerira i kršenje zakona i moralnih načela, a to onda sve ostale dovodi u pitanje funkcionira li pravna država i postoji li samo za jednu skupinu društva ili za sve.