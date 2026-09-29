Šef ZET-a: Očekujemo pomak u pregovorima tijekom dana

Štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga traje drugi dan, nakon što pregovori o plaćama i drugim materijalnim pravima nisu završili dogovorom. Jutros su iz ZET-ovih spremišta izašli samo tramvaj na liniji 17 i jedan autobus na brzoj liniji za Veliku Goricu. U Čistoći je na teren krenulo 20 kamiona za nužni odvoz otpada iz bolnica, škola, vrtića i vojarni, dok redovitog odvoza iz kućanstava nema.
Na Županijskom sudu u Zagrebu danas su zakazana ročišta povodom tužbi Holdinga i ZET-a, kojima traže zabranu štrajka. Ročište u postupku koji je pokrenuo Holding zakazano je za 11:30, a ono u postupku ZET-a za 13 sati.
‘Od sinoć se ništa nije promijenilo’, rekao je predsjednik Uprave ZET-a Marko Bogdanović novinarima ispred zagrebačke Remize. Novosti u pregovorima zasad nema, no vjeruje da bi ih moglo biti tijekom dana.
ZET je, kaže, prihvatio prijedlog sindikata o imenovanju neovisnog arbitra i sada čeka njihov prijedlog za člana arbitraže. Stavovi o opsegu nužnih poslova i dalje su udaljeni.
‘Stojimo pri zahtjevu da to bude 48 posto, pretpostavljam da su oni na onom svom prijedlogu da to bude 1,5 posto. Ne očekujem da će se danas nešto oko toga događati, tek sutra’, kazao je Bogdanović.
Osvrnuo se i na današnje sudsko ročište. Uprava ZET-a ostaje pri stajalištu da je štrajk protuzakonit, rekao je Bogdanović, ali će odluku prepustiti sudu. ‘Ali, ostavit ćemo sudu da donese svoj pravorijek’, zaključio je.