Šef ZET-a: Očekujemo pomak u pregovorima tijekom dana

Na Županijskom sudu u Zagrebu danas su zakazana ročišta povodom tužbi Holdinga i ZET-a , kojima traže zabranu štrajka. Ročište u postupku koji je pokrenuo Holding zakazano je za 11:30, a ono u postupku ZET-a za 13 sati.

‘Od sinoć se ništa nije promijenilo’, rekao je predsjednik Uprave ZET-a Marko Bogdanović novinarima ispred zagrebačke Remize. Novosti u pregovorima zasad nema, no vjeruje da bi ih moglo biti tijekom dana.

ZET je, kaže, prihvatio prijedlog sindikata o imenovanju neovisnog arbitra i sada čeka njihov prijedlog za člana arbitraže. Stavovi o opsegu nužnih poslova i dalje su udaljeni.

‘Stojimo pri zahtjevu da to bude 48 posto, pretpostavljam da su oni na onom svom prijedlogu da to bude 1,5 posto. Ne očekujem da će se danas nešto oko toga događati, tek sutra’, kazao je Bogdanović.