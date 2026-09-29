Evo kada sud odlučuje o zakonitosti štrajka: Oglasio se šef sindikata

Predsjednik Sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić rekao je da autobus prometuje na brzoj liniji za Veliku Goricu, dok je iz Remize izašao tramvaj na liniji 17. U samom štrajku, dodao je, zasad nema promjena.

‘Sindikati su uvjereni da je štrajk legalan, dok druga strana tvrdi da nije zakonit. Vidjet ćemo što će sud reći’, rekao je Jozić uoči ročišta za Hrvatski radio.

U Čistoći je i u utorak organiziran dio nužnih poslova. Prema riječima predsjednika sindikata Čistoće Mumina Hodžića, 20 kamiona odvozit će otpad iz bolnica, škola, vrtića i vojarni.