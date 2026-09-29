Evo kada sud odlučuje o zakonitosti štrajka: Oglasio se šef sindikata

Drugog jutra štrajka iz ZET-ovih spremišta izašli su jedan tramvaj i jedan autobus, a iz Čistoće 20 kamiona za nužni odvoz otpada. U 13 sati zakazano je sudsko ročište na kojem će se razmatrati zakonitost štrajka.
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ŠTRAJK U ZAGREBU
Ključne informacije:
Ključne informacije:
- Štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga nastavlja se drugi dan - bez dogovora sindikata i Grada.
- Tramvajski i autobusni promet i dalje je gotovo potpuno obustavljen.
- U ponedjeljak je odvoz otpada bio znatno smanjen, ali prometni kolaps nije nastao.
- Uprave ZET-a i Holdinga zatražile su sudsku zabranu štrajka - odluka bi mogla biti donesena u srijedu.
- Uspinjača vozi od 6 sati, a žičara Sljeme trebala bi početi voziti u 10 sati.
- Gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je novo obraćanje javnosti za 11 sati.
Predsjednik Sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić rekao je da autobus prometuje na brzoj liniji za Veliku Goricu, dok je iz Remize izašao tramvaj na liniji 17. U samom štrajku, dodao je, zasad nema promjena.
‘Sindikati su uvjereni da je štrajk legalan, dok druga strana tvrdi da nije zakonit. Vidjet ćemo što će sud reći’, rekao je Jozić uoči ročišta za Hrvatski radio.
U Čistoći je i u utorak organiziran dio nužnih poslova. Prema riječima predsjednika sindikata Čistoće Mumina Hodžića, 20 kamiona odvozit će otpad iz bolnica, škola, vrtića i vojarni.
Hodžić je rekao da je sindikat poslodavcu u ponedjeljak ponudio 22 kamiona, no tada je poslodavac ocijenio da mu je dovoljno 11. Jutros je na teren izašlo svih 20 kamiona.