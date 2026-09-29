FOTOGALERIJA Pogledajte kako prljavo i zapušteno Zagreb izgleda drugog dana štrajka

Da je Zagreb ušao u drugi dan štrajka, vidi se i bez pogleda na vozni red. U štrajku sudjeluju i radnici Čistoće, a u centru grada otpad se već skuplja oko kanti i podzemnih spremnika.

Na pločniku su lako uočljive vrećice, kutije i odbačena ambalaža. Drukčiji prizor, s istim razlogom, bilježi Pixsellova galerija s Borongaja. Okretište je pusto i prljavo, a na njemu se također vidi smeće.

Centar Zagreba u smeću, okretište pusto i prljavo Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek







+34 Centar Zagreba u smeću, okretište pusto i prljavo Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek

Štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga počeo je u ponedjeljak u 3:30 ujutro, nakon što pregovori o plaćama i drugim materijalnim pravima nisu završili dogovorom.

Javni prijevoz i drugog je jutra gotovo potpuno obustavljen. Zasada su iz spremišta izašla dva tramvaja na liniji 17 i 11 i jedan autobus 330 na brzoj liniji za Veliku Goricu.

Drugi dan štrajka u Zagrebu Izvor: Cropix / Autor: Josip Mole







+13 Drugi dan štrajka u Zagrebu Izvor: Cropix / Autor: Josip Mole