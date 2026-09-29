OTUŽNO

FOTOGALERIJA Pogledajte kako prljavo i zapušteno Zagreb izgleda drugog dana štrajka

M.Č.

29.09.2026 u 08:45

Centar grada krcat smećem.
Centar grada krcat smećem. Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac
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Da je Zagreb ušao u drugi dan štrajka, vidi se i bez pogleda na vozni red. U štrajku sudjeluju i radnici Čistoće, a u centru grada otpad se već skuplja oko kanti i podzemnih spremnika.

Na pločniku su lako uočljive vrećice, kutije i odbačena ambalaža. Drukčiji prizor, s istim razlogom, bilježi Pixsellova galerija s Borongaja. Okretište je pusto i prljavo, a na njemu se također vidi smeće.

Drugi dan štrajka ZET-a, pusto i prljavo okretište Borongaj
  • Drugi dan štrajka ZET-a, pusto i prljavo okretište Borongaj
  • Drugi dan štrajka ZET-a, pusto i prljavo okretište Borongaj
  • Drugi dan štrajka ZET-a, pusto i prljavo okretište Borongaj
  • Drugi dan štrajka ZET-a, pusto i prljavo okretište Borongaj
  • Drugi dan štrajka ZET-a, pusto i prljavo okretište Borongaj
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Centar Zagreba u smeću, okretište pusto i prljavo Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek

Štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga počeo je u ponedjeljak u 3:30 ujutro, nakon što pregovori o plaćama i drugim materijalnim pravima nisu završili dogovorom.

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Javni prijevoz i drugog je jutra gotovo potpuno obustavljen. Zasada su iz spremišta izašla dva tramvaja na liniji 17 i 11 i jedan autobus 330 na brzoj liniji za Veliku Goricu.

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Drugi dan štrajka u Zagrebu Izvor: Cropix / Autor: Josip Mole

Čistoća je na teren poslala 20 kamiona, ali samo za nužni odvoz otpada iz bolnica, škola, vrtića i vojarni. Redovitog odvoza otpada za kućanstva nema, pa se posljedice štrajka sada vide i na gradskim ulicama. Danas su na Županijskom sudu u Zagrebu zakazana ročišta povodom tužbi Holdinga i ZET-a, kojima traže zabranu štrajka.

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