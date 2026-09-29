Zagreb jučer izbjegao prometni kolaps, no jutros je drukčije: Na cestama sve gušće

Drugog dana štrajka Zagrepčani ponovno gotovo uopće ne mogu računati na tramvaje i autobuse. Prema jutrošnjim informacijama, iz ZET-ovih spremišta izašli su tek jedan tramvaj i jedan autobus.

To znači da se deseci tisuća ljudi i danas moraju osloniti na automobile, bicikle, vlakove, taksije ili pješačenje.

Jučer iznenađujuće mirno, danas drukčiji dojam

Prvi dan štrajka prošao je mnogo mirnije nego što se očekivalo. Iako je u jutarnjoj špici evidentirano oko 15 posto više automobila nego prethodnog ponedjeljka, veliki prometni kolaps nije se dogodio.