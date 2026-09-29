Zagreb jučer izbjegao prometni kolaps, no jutros je drukčije: Na cestama sve gušće

Zagreb je ušao u drugi dan štrajka ZET-a i Zagrebačkog holdinga, a jutro na gradskim prometnicama ostavlja nešto drukčiji dojam nego prvog dana. Dok je ponedjeljak iznenadio relativno mirnim cestama unatoč gotovo potpunom nestanku javnog prijevoza, jutros se na pojedinim pravcima bilježi gušći promet s više automobila
Drugog dana štrajka Zagrepčani ponovno gotovo uopće ne mogu računati na tramvaje i autobuse. Prema jutrošnjim informacijama, iz ZET-ovih spremišta izašli su tek jedan tramvaj i jedan autobus.
To znači da se deseci tisuća ljudi i danas moraju osloniti na automobile, bicikle, vlakove, taksije ili pješačenje.
Jučer iznenađujuće mirno, danas drukčiji dojam
Prvi dan štrajka prošao je mnogo mirnije nego što se očekivalo. Iako je u jutarnjoj špici evidentirano oko 15 posto više automobila nego prethodnog ponedjeljka, veliki prometni kolaps nije se dogodio.
Brojni građani su se organizirali, dio ih je radio od kuće, a mnogi su koristili bicikle, vlakove ili zajednički prijevoz automobilima.
Drugog jutra slika je nešto drukčija. Na pojedinim prometnicama primjetno je više vozila i vozi se sporije nego jučer u isto vrijeme.
Moguće je da se dio građana koji su prvog dana mogli izbjeći putovanje automobilom danas ipak vratio svojim uobičajenim obvezama.
HAK: Pojačan promet
Hrvatski autoklub jutros također izvještava o pojačanom prometu na gradskim prometnicama i obilaznicama, uz usporenu vožnju na pojedinim dionicama i u zonama radova.
Dodatni problem u Zagrebu predstavljaju radovi. Zabilježeno je usporavanje na Zagrebačkoj aveniji u smjeru istoka zbog obnove nadvožnjaka kod Selske ceste.