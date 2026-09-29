Bakić: 'Sindikati su odgovorni za štrajk, zahtjevi su apsolutno neumjereni'

Drugog dana štrajka ZET-a i Zagrebačkog holdinga politički predstavnici u HRT-ovoj emisiji Mreža Prvog raspravljali su o tome tko je odgovoran za prekid pregovora, koliko Grad može izdvojiti za plaće i koje usluge moraju ostati dostupne građanima.
Razgovarali su profesor i predstavnik Možemo! Damir Bakić, potpredsjednik zagrebačkog HDZ-a Maksimilijan Šimrak, potpredsjednik zagrebačkog SDP-a Alen Čičak te nezavisni gradski zastupnik Trpimir Goluža.
'Apsolutno neumjereni zahtjevi'
Bakić najveću odgovornost pripisuje sindikatima. Njihove je zahtjeve nazvao ‘apsolutno neumjerenima’ i ustvrdio da ih gradske financije ne mogu podnijeti.
Kako je naveo, plaće u ZET-u i Holdingu u prethodne su dvije godine kumulativno porasle oko 40 posto, a sindikati su u novim pregovorima tražili dodatno povećanje koje bi kumulativno premašilo 20 posto. Krajnju ponudu uprava procijenio je na oko 14 posto, računajući ranije dogovoreno povećanje, indeksaciju i novo povećanje osnovice.
Šimrak je odgovorio da se od početka odgovornost prebacuje na radnike, premda je štrajk njihovo zakonsko pravo. ‘Naravno, kada se pregovara, uvijek postoji odgovornost i jedne i druge strane’, rekao je. Zamjerio je Gradu i način na koji je javnosti prikazao primanja zaposlenika.
‘Nije isto to što se isplaćuje kao plaća i ono što se isplaćuje kao dodatak koji je radnik zaradio zato što je radio više, prekovremeno, vikendom i blagdanima’, rekao je Šimrak. Dodao je da radnici moraju biti primjereno plaćeni i za redovit posao i za rad u zahtjevnijim uvjetima.
‘Tomašević kao gradonačelnik grada Zagreba ima dužnost i odgovornost zaštititi svoje radnike, ljude koji mu svakodnevno doprinose razvoju sustava’, poručio je.
Bakić je odbacio prigovor da podaci o plaćama stvaraju pogrešnu sliku. ‘Premda je kolektivni ugovor istekao, mi ga poštujemo do zadnjeg slova, do zadnjeg zareza’, rekao je, dodavši da su neki dodaci sastavni dio mjesečnih primanja i da su dogovoreni osobito radi zaposlenika s nižim plaćama. Naveo je i da su plaće operativnih radnika tijekom posljednjih godina, ovisno o skupini, kumulativno povećane između 60 i 83 posto.
Početne zahtjeve sindikata ZET-a i Holdinga zajedno procijenio je na oko 66 milijuna eura. ‘Grad više nema prostora da povećava subvencije’, rekao je, spomenuvši i očekivani pad prihoda iduće godine.
Spor i oko nužnih poslova
Čičak smatra da pravo na štrajk nije upitno, ali upozorava da prije njegova početka nije dogovoreno koje se usluge moraju nastaviti pružati. ‘Pravo na štrajk se ne može osporiti’, rekao je. Posebno je izdvojio građane koji ovise o javnom prijevozu: ‘Niste smjeli dovesti u situaciju kao grad da građani, pogotovo stariji građani, nemaju mogućnost dolaska do bolnica i drugih ustanova jer javni prijevoz ne funkcionira.’
O opsegu nužnih poslova odlučivat će se u pokrenutom postupku, a Čičak očekuje da će sud voditi računa o potrebi da Zagreb zadrži osnovne usluge. ‘Mislim da će postotak biti puno viši od onoga što sindikati nude’, rekao je.
Bakić tvrdi da su Holding i ZET postupak utvrđivanja nužnih poslova pokrenuli na vrijeme te kritizira sindikate što nisu pričekali njegov završetak. Prema njegovim riječima, uprava ZET-a predlagala je da tijekom štrajka radi oko 41 posto sustava, a sindikati oko 1,5 posto. ‘Rezultat je jedan autobus i jedan tramvaj’, rekao je.
Problem otpada
Čičak je upozorio i na odvoz otpada. ‘Ako se barem dva puta ne odveze otpad kroz tjedan, pojavit će se problem jer će kontejneri biti puni’, rekao je. Zato smatra da je odluka o nužnim poslovima važna za nastavak funkcioniranja grada. ‘Bez tog rješenja, bez te arbitraže, bojim se da ćemo za desetak dana, ako se ne dogovore uprava i sindikati, imati velikih problema.’
Goluža je, pak, odbacio tvrdnje da iza štrajka stoji HDZ. ‘To je jedna potpuno besmislena tvrdnja, neistinita, odmah da to razjasnimo’, rekao je.
Gradsku je vlast optužio da pokušava prebaciti odgovornost, a strankama ljevice zamjerio razliku između njihova odnosa prema radničkim pravima u oporbi i na vlasti. ‘Kad su u prilici da zapravo pokažu kako će se zalagati za radnička prava, onda se reinkarniraju u žrtve’, rekao je Goluža.