Bakić: 'Sindikati su odgovorni za štrajk, zahtjevi su apsolutno neumjereni'

Drugog dana štrajka ZET-a i Zagrebačkog holdinga politički predstavnici u HRT-ovoj emisiji Mreža Prvog raspravljali su o tome tko je odgovoran za prekid pregovora, koliko Grad može izdvojiti za plaće i koje usluge moraju ostati dostupne građanima.

Razgovarali su profesor i predstavnik Možemo! Damir Bakić, potpredsjednik zagrebačkog HDZ-a Maksimilijan Šimrak, potpredsjednik zagrebačkog SDP-a Alen Čičak te nezavisni gradski zastupnik Trpimir Goluža.

'Apsolutno neumjereni zahtjevi' Bakić najveću odgovornost pripisuje sindikatima. Njihove je zahtjeve nazvao ‘apsolutno neumjerenima’ i ustvrdio da ih gradske financije ne mogu podnijeti.

Drugi dan štrajka u Zagrebu Izvor: Cropix / Autor: Josip Mole







+13 Drugi dan štrajka u Zagrebu Izvor: Cropix / Autor: Josip Mole

Kako je naveo, plaće u ZET-u i Holdingu u prethodne su dvije godine kumulativno porasle oko 40 posto, a sindikati su u novim pregovorima tražili dodatno povećanje koje bi kumulativno premašilo 20 posto. Krajnju ponudu uprava procijenio je na oko 14 posto, računajući ranije dogovoreno povećanje, indeksaciju i novo povećanje osnovice. Šimrak je odgovorio da se od početka odgovornost prebacuje na radnike, premda je štrajk njihovo zakonsko pravo. ‘Naravno, kada se pregovara, uvijek postoji odgovornost i jedne i druge strane’, rekao je. Zamjerio je Gradu i način na koji je javnosti prikazao primanja zaposlenika.



Centar Zagreba u smeću, okretište pusto i prljavo Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek







+25 Centar Zagreba u smeću, okretište pusto i prljavo Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek

‘Nije isto to što se isplaćuje kao plaća i ono što se isplaćuje kao dodatak koji je radnik zaradio zato što je radio više, prekovremeno, vikendom i blagdanima’, rekao je Šimrak. Dodao je da radnici moraju biti primjereno plaćeni i za redovit posao i za rad u zahtjevnijim uvjetima. ‘Tomašević kao gradonačelnik grada Zagreba ima dužnost i odgovornost zaštititi svoje radnike, ljude koji mu svakodnevno doprinose razvoju sustava’, poručio je. Bakić je odbacio prigovor da podaci o plaćama stvaraju pogrešnu sliku. ‘Premda je kolektivni ugovor istekao, mi ga poštujemo do zadnjeg slova, do zadnjeg zareza’, rekao je, dodavši da su neki dodaci sastavni dio mjesečnih primanja i da su dogovoreni osobito radi zaposlenika s nižim plaćama. Naveo je i da su plaće operativnih radnika tijekom posljednjih godina, ovisno o skupini, kumulativno povećane između 60 i 83 posto. Početne zahtjeve sindikata ZET-a i Holdinga zajedno procijenio je na oko 66 milijuna eura. ‘Grad više nema prostora da povećava subvencije’, rekao je, spomenuvši i očekivani pad prihoda iduće godine.

Zagreb: Smeće na ulicama uslijed štrajka ZET-a i Holdinga Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL







Zagreb: Smeće na ulicama uslijed štrajka ZET-a i Holdinga Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL