ŠTRAJK U ZAGREBU

VIDEO Tomašević kasno sinoć objavio videoporuku: 'Ovakve odluke su teške, ali ispravne'

M.Č.

29.09.2026 u 06:35

Tomislav Tomašević
Tomislav Tomašević Izvor: Društvene mreže / Autor: Facebook
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Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u ponedjeljak navečer poručio je građanima da Grad očekuje nastavak štrajka ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Zahvalio im je što su prvi dan obustave rada prilagodili putovanja, ali je ponovio da sindikalne zahtjeve za povećanje plaća ne može prihvatiti

'Hvala vam što ste danas pokazali strpljenje. Hvala vam što ste krenuli ranije na posao. Hvala vam što ste sa sobom poveli svoje susjede ili kolege; zahvaljujući vašem odgovornom ponašanju, gužve su bile minimalne', rekao je Tomašević u videu objavljenom kasno sinoć.

Izvor: tportal.hr / Autor: Ivor Kruljac

Podsjetimo, štrajk je počeo u ponedjeljak u 3.30, nakon što pregovori o novim kolektivnim ugovorima nisu završili dogovorom. Javni prijevoz prvog dana bio je gotovo potpuno zaustavljen, a u štrajk su stupili i radnici više podružnica Holdinga.

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Spor oko gradske ponude

Tomašević je istaknuo da su vozačima ZET-a u posljednje tri godine plaće povećane za više od 60 posto, a komunalnim radnicima Čistoće za više od 85 posto. Rekao je i da su ukinuti agencijsko zapošljavanje i ugovori na određeno te da je Grad u cijelosti poštovao kolektivni ugovor.

Prema izračunu Grada, sadašnja ponuda donosi kumulativno povećanje plaća od oko 14 posto u tri navrata od po 4,5 posto. Sindikati pak osporavaju takav prikaz jer tvrde da je dio povećanja dogovoren još prethodnim kolektivnim ugovorom.

Štrajk u Zagrebu
  • Štrajk u Zagrebu
  • Štrajk u Zagrebu
  • Štrajk u Zagrebu
  • Štrajk u Zagrebu
  • Štrajk u Zagrebu
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Jutro velikog štrajka u Zagrebu Izvor: Cropix / Autor: Josip Moler

'Ne pristajem na ultimatume sindikalnih lidera'

'Kao što cijenim i poštujem radnike, kao gradonačelnik imam i odgovornost prema svima vama, građanima Zagreba. Odgovornost da gradom upravljam financijski i racionalno, i zato ne mogu pristati na ultimatume sindikalnih lidera', rekao je Tomašević.

Po njegovoj računici, sindikalni bi zahtjevi, uz rast osnovice i indeksaciju, značili povećanje plaća veće od 20 posto u godinu dana. Ocijenio je da to nije održivo jer se plaće u ZET-u velikim dijelom financiraju iz gradskog proračuna. Tvrdi i da će Zagreb sljedeće godine zbog Vladine porezne reforme imati oko 85 milijuna eura manje prihoda.

Promet u Zagrebu na dan štrajka ZET-a
  • Promet u Zagrebu na dan štrajka ZET-a
  • Promet u Zagrebu na dan štrajka ZET-a
  • Promet u Zagrebu na dan štrajka ZET-a
  • Promet u Zagrebu na dan štrajka ZET-a
  • Promet u Zagrebu na dan štrajka ZET-a
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Promet u Zagrebu na dan štrajka ZET-a Izvor: Pixsell / Autor: Slavko Midzor/PIXSELL

Prijevoz do Rebra i nužni poslovi

Gradonačelnik je sindikalnim čelnicima zamjerio to što štrajk nisu odgodili do završetka arbitraže o nužnim poslovima. Posebno je izdvojio izostanak autobusne linije između parkirališta na Borongaju i KBC-a Zagreb na Rebru, kojom putuju pacijenti i liječnici. Nazvao je to krajnje neodgovornim i socijalno neosjetljivim.

Sindikalni predstavnici odgovorili su da rasporede vožnje određuje poslodavac, a ne sindikati, te da su spremni razgovarati o organiziranju prijevoza prema bolnicama.

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Evo kako je izgledala vožnja biciklom prvog dana štrajka u Zagrebu Izvor: tportal.hr / Autor: Ivor Kruljac

Tomašević je rekao da Grad uz plaće mora financirati gradnju vrtića, škola, tramvajskih pruga, cesta i bazena te održati cijene javnih usluga dostupnima. 'Ovakve odluke su teške, ali ispravne. I zato danas ne mogu obećati nešto za što znam da Grad sutra neće moći platiti', poručio je.

Na kraju je pozvao građane da se i u utorak pridržavaju preporuka za putovanje kako bi se izbjegle velike gužve.

Sindikati ZET-a također su najavili nastavak štrajka ako ne bude dogovora s Gradom.

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