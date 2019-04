Šef zagrebačkih vatrogasaca otkrio zašto Notre Dame nije gašena iz zraka i što bi bilo da požar izbije na zagrebačkoj katedrali

Je li moglo više vatrogasaca gasiti Notre Dame? Zašto se nije poslušalo američkog predsjednika Donalda Trumpa i gasilo požar iz zraka? Nakon jezivih prizora gorećeg simbola Pariza mnogi postavljaju pitanje je li se on mogao ranije zaustaviti. Zapovjednik Javne vatrogasne postaje Grada Zagreb Siniša Jembrih za tportal je proanalizirao postupanje svojih pariških kolega te otkrio što bi bilo u slučaju da se slično dogodi u Zagrebu

Kaže da su pri gašenju pariške katedrale sigurno imali šest visinskih vozila, od kojih svako ima protok vode od 2000 litara u minuti, i to je veća količina vode nego ona koju mogu dostaviti kanaderi ili helikopteri. Uz to, vozila imaju konstantan protok vode.

'Vodene bombe, kanaderi? Nije to kao u filmu. Zgrada se mora gasiti na jedan jedini način, a to je da uđete u objekt. Morate se popeti na bilo koji kat, uzeti cijev, stajati pet metara od požara i gasiti. Ovo ostalo nije efikasno', objašnjava Jembrih.

'Vatrogasci bi trebali doći na svod visok 50 metara i hodati po njemu, a on je od drveta i trstike. Da je zapovjednik zapovjedio ulazak ljudi unutra, sada bismo razgovarali o tome zašto su ušli. Kako nisu ušli, opet se to problematizira', pomalo je ogorčen Jembrih.

'Imao sam sreću pa sam radio s njihovim vatrogascima u Parizu. Oni su treća najveća vatrogasna postrojba u svijetu, imaju tisuće intervencija i na jako su dobrom glasu. Neobično je kod Francuza to što su kod njih vatrogasci vojna postrojba. Uz to imaju jako mlade vatrogasce, prosjek godina je 24, no imaju iskusne časnike i zapovjednike koji su među najboljima u svijetu.

Opreme imaju zasigurno dovoljno. Ako se njima moglo dogoditi da gori takva građevina, onda se to moglo dogoditi svakoj vatrogasnoj postrojbi', napominje.