Šef splitskog Doma za starije, unatoč potpori županije, bilježi dva i pol milijuna kuna minusa

HDZ-ov ravnatelj Doma za starije i nemoćne u Splitu Ivan Škaričić, u javnosti poznat po tragično lošoj reakciji na prodor koronavirusa u ustanovu u kojoj je na koncu preminulo 18 štićenika, ni u prošloj godini nije se proslavio poslovnim rezultatima: Usprkos potpori Županije, koja na godišnjoj razini iznosi 19 milijuna kuna, proizveo je dodatni minus od dva i pol milijuna kuna. Sve će se pokriti iz županijskog proračuna

Zlobnici će kazati da je Škaričić ipak ponešto napredovao - ranije, u 2018. godini, ista ustanova proizvela je gubitak od čak 4,1 milijun kuna. Tada je donesena odluka o poskupljenju svih usluga za više od 20 posto, no financije nisu stabilizirane, pa ravnatelj u svom najnovijem izvještaju predlaže - novo poskupljenje.

To je samo djelić priče o već ozloglašenom splitskom umirovljeničkom domu, o kojemu će idućeg utorka napokon raspravljati Skupština Splitsko-dalmatinske županije. Sjednica će se održati punih mjesec i pol nakon što je to zatražila oporba predvođena Mostom i mjesec dana nakon što su istekli zakonski rokovi za njeno sazivanje. Na prethodnoj sjednici oporba je zahtijevala uvrštavanje ove točke na dnevni red, a vladajući HDZ i HGS to su odbijali uz obrazloženje da se čekaju cjeloviti izvještaji, pa su nastupile svađe.