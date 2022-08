Šef Nadzornog odbora Ine, ujedno predsjednik Visokog časnog suda HDZ-a, ipak neće krojiti političku sudbinu uhićenog Škugora. Evo tko će to obaviti

'To je koincidencija', odgovorio je premijer Andrej Plenković na današnju primjedbu novinara da je Damir Mikuljan, predsjednik Nadzornog odbora Ine, ujedno predsjednik Visokog suda časti HDZ-a. I na tome je stalo. Taj sud ionako neće odlučivati o stranačkom članstvu uhićenog direktora Inina Sektora za trgovinu prirodnim plinom Damira Škugora. Njegovu političku sudbinu zapečatit će Sud časti zagrebačkog HDZ-a

Baš kao što je pljačka Ine prošla ispod radara Nadzornog odbora kompanije, nečasne radnje HDZ-ovca Škugora neće se, kako stvari stoje, naći ni na stolu predsjednika Visokog suda časti vladajuće stranke i NO-a Ine.

'Ne poznajem tog gospodina. To što je netko na nekoj nižoj razini u Ini član stranke, ili da je član nekog našeg područnog odbora, to je tako. Prema njemu će djelovati stranačka tijela i nadležna gradska organizacija. Nije to čovjek koji ima bilo kakav upliv u politiku HDZ-a', rekao je šef stranke, premijer Andrej Plenković.