Poznato kojom će pjesmom Thompson otvoriti sutrašnji koncert na Šubićevcu

Marko Perković Thompson uoči velikog koncerta na stadionu Šubićevac u Šibeniku otkrio je detalj koji je posebno zainteresirao njegove obožavatelje. Pjevač je potvrdio kojom će pjesmom otvoriti nastup te objasnio zašto upravo ona ima posebno mjesto u njegovim koncertima tijekom obilježavanja Oluje
Pjevač Marko Perković Thompson uoči sutrašnjeg koncerta na stadionu Šubićevac u Šibeniku otkrio je kojom će pjesmom otvoriti nastup. Na Facebooku je potvrdio da će i ovaj put koncert započeti jednom od svojih najpoznatijih pjesama.
Objasnio zašto baš ta pjesma
U objavi na službenoj Facebook stranici, Thompson je naglasio da ta pjesma za njega ima posebno značenje jer simbolizira razdoblje obrane i oslobađanja Hrvatske tijekom Vojno-redarstvene operacije Oluja.
'Šibenski koncert počinjemo 'Bojnom Čavoglave'. U sklopu obilježavanja Oluje svaki svoj koncert, od 1995. godine pa do danas, započinjem pjesmom 'Bojna Čavoglave', pa će tako biti i ove godine u Šibeniku. Ta pjesma za mene simbolizira vrijeme kada smo branili, obranili i oslobodili Hrvatsku u Vojno-redarstvenoj operaciji Oluja', napisao je.
Objasnio je i zašto je baš ta pjesma ona s kojom započinje koncert u sklopu obilježavanja akcije Oluja.
'Ona predstavlja trajni podsjetnik na hrabrost hrvatskih branitelja u obrani od jugo-komunističkog i srpskog fašizma te simbol vrijednosti i slobode na kojima je utemeljena moderna hrvatska država. S pjesmom 'Bojna Čavoglave' stvarali smo našu državu i njome ćemo slaviti naše pobjede. Stoga ćemo njome započeti i naš koncert u Šibeniku, gradu heroju', zaključio je u objavi.
Pjevačev tim objavio upute za publiku prije koncerta
Thompsonov tim je ranije objavio korisne informacije za posjetitelje koncerta. Publiku je pozvao da u Šibenik stigne već prijepodne kako bi izbjegla gužve i na vrijeme došla do stadiona.
Naveo je da su, u suradnji s Gradom Šibenikom, osigurana parkirališta u Industrijskoj zoni Podi, odakle će prometovati organizirani autobusi, kao i parkiralište na lokaciji TEF. Ulazi na stadion bit će otvoreni od 17 sati, a organizatori mole posjetitelje da dođu ranije kako bi ulazak protekao bez zastoja.
Prenesena je i zamolba vatrogasaca da se zbog visokih temperatura, suše i povećane opasnosti od požara ne koriste niti pale pirotehnička sredstva, osobito na parkiralištima i drugim neasfaltiranim površinama.
Ovo će Thompsonu biti prvi koncert u Šibeniku nakon više od deset godina. Posljednji put ondje je nastupio 2013. godine na humanitarnom koncertu za izgradnju Katoličkog đačkog doma.
Nakon Šibenika slijede koncerti 8. kolovoza na stadionu Gospin dolac u Imotskom te 29. kolovoza u Gospodarskoj zoni u Vukovaru.