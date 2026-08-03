Poznato kojom će pjesmom Thompson otvoriti sutrašnji koncert na Šubićevcu

Pjevač Marko Perković Thompson uoči sutrašnjeg koncerta na stadionu Šubićevac u Šibeniku otkrio je kojom će pjesmom otvoriti nastup. Na Facebooku je potvrdio da će i ovaj put koncert započeti jednom od svojih najpoznatijih pjesama .

Objasnio zašto baš ta pjesma

U objavi na službenoj Facebook stranici, Thompson je naglasio da ta pjesma za njega ima posebno značenje jer simbolizira razdoblje obrane i oslobađanja Hrvatske tijekom Vojno-redarstvene operacije Oluja.

'Šibenski koncert počinjemo 'Bojnom Čavoglave'. U sklopu obilježavanja Oluje svaki svoj koncert, od 1995. godine pa do danas, započinjem pjesmom 'Bojna Čavoglave', pa će tako biti i ove godine u Šibeniku. Ta pjesma za mene simbolizira vrijeme kada smo branili, obranili i oslobodili Hrvatsku u Vojno-redarstvenoj operaciji Oluja', napisao je.

Objasnio je i zašto je baš ta pjesma ona s kojom započinje koncert u sklopu obilježavanja akcije Oluja.

'Ona predstavlja trajni podsjetnik na hrabrost hrvatskih branitelja u obrani od jugo-komunističkog i srpskog fašizma te simbol vrijednosti i slobode na kojima je utemeljena moderna hrvatska država. S pjesmom 'Bojna Čavoglave' stvarali smo našu državu i njome ćemo slaviti naše pobjede. Stoga ćemo njome započeti i naš koncert u Šibeniku, gradu heroju', zaključio je u objavi.