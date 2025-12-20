Hrstić odgovorila SDP-ovcima: 'Zgrožena sam, politizirate iznimno osjetljiv slučaj'

'U vezi sa slučajem u KBC-u Osijek , Ministarstvo zdravstva još jednom ističe da nije imalo saznanja o prijavama koje bi se odnosile na kaznena djela protiv spolne slobode ili omogućavanje konzumiranja opojnih sredstava. Anonimni dopis iz 2024. godine, na koje se poziva SDP, nije sadržavao konkretne niti provjerljive navode o kaznenim djelima , već isključivo navode vezane uz organizaciju rada Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju KBC-a Osijek i moguće administrativne nepravilnosti Zavoda , na temelju čega je Ministarstvo reagiralo', navodi se u priopćenju.

Sukladno protokolu postupanja, zatraženo je očitovanje KBC-a Osijek, koji je proveo unutarnji hitni nadzor te Ministarstvo izvijestio da su navodi iz anonimne prijave neutemeljeni i neistiniti. O svemu tome je bio obaviješten i jedan medijski portal, iako o tim činjenicama nije izvjestio javnost.

Također, nakon što su Ministarstvu zdravstva, temeljem službenog priopćenja Policijske uprave osječko-baranjske, postala poznata saznanja o sumnji na počinjenje kaznenih djela, s obzirom na težinu i karakter tih kaznenih djela, Ministarstvo je bez odgode uputilo zdravstvenu inspekciju u KBC Osijek radi provjere postupanja zdravstvene ustanove.

'Tražiti ostavku ministrice na temelju medijskih natpisa i nepotpunog i neobjektivnog informiranja jednog medija krajnje je neodgovorno i politički neozbiljno, osobito kada zahtjev dolazi od političke stranke koja se predstavlja kao odgovoran dionik političkog i društvenog života.Takav pristup ne doprinosi zaštiti djece, već isključivo služi političkoj instrumentalizaciji iznimno osjetljivog slučaja čime smo zgroženi', kažu iz ministarstva.

Naglašavaju da kaznena djela istražuju i procesuiraju isključivo nadležna tijela.



'Ministarstvo zdravstva odbacuje tvrdnje da je zanemarilo sigurnost maloljetnih pacijenata ili propustilo prepoznati potencijalne rizike, takve su optužbe isključivo politički motivirane i štetne, jer narušavaju povjerenje građana u zdravstveni sustav i dodatno uznemiruju pacijente i njihove obitelji. Ministarstvo zdravstva pod vodstvom ministrice Hrstić nastavit će u punoj suradnji sa svim nadležnim institucijama poduzimati sve potrebne mjere kako bi se dodatno unaprijedili mehanizmi prijavljivanja nepravilnosti te ojačali sustavi nadzora i prevencije, osobito u području skrbi za djecu i mlade.

Pozivamo sve političke aktere na odgovornost i suzdržanost u javnim istupima. Zaštita djece ne smije i neće biti sredstvo prikupljanja jeftinih političkih poena', poručili su iz Ministartva zdravstva.