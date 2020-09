SDP-ovci biraju novo vodstvo, ime novog predsjednika tek sljedeći vikend?

Ivica Račan, Zoran Milanović i Davor Bernardić tri su dosadašnja predsjednika SDP-a, a njihovog nasljednika u subotu bira oko 12 tisuća članova SDP-a. U utrci za čelnog čovjeka stranke pet je kandidata, no pobjednik će najvjerojatnije bit poznat tek nakon drugog kruga sljedeći vikend

Po načelu jedan član-jedan glas, koje su među prvima primijenili u hrvatskoj politici, oko 12 tisuća članova SDP-a s pravom glasa, od njih sveukupno 32 tisuće, biraju novog čelnog čovjeka stranke, članove Predsjedništva te članove Glavnog odbora.

Prema tom načelu SDP-ovci su do sada birali samo predsjednika stranke, no izmjenom pravila sada će na taj način birati i glavna tijela stranke. Uz to, pri izboru stranačkih tijela članovi će morati voditi računa o rodnoj ravnopravnosti pa će birati kandidate po zip modelu.