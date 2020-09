Tko s kim i protiv koga: Kako su se posložili stranački tabori u SDP-u uoči izbora za šefa stranke?

Još je desetak dana ostalo do unutarstranačkih izbora u SDP-u, na kojima će članovi te stranke po načelu jedan član-jedan glas birati novo vodstvo stranke. Iako se nakon odlaska Davora Bernardića zazivalo zajedništvo, SDP-ovci su se opet na neki način podijelili u tabore

Govorilo se i o podršci tzv. neretvanske skupine, no oni su na kraju javno rekli da nikoga neće podržati, iako se šuška da mu podršku daje većina te skupine, pa i gradonačelnik Ploča Mišo Krstičević.

Upravo zato što mladi načelnici i gradonačelnici nisu javno podržali Grbina u utrku za šefa stranke uletio je Ranko Ostojić te zasad nema podršku nekog javnosti više poznatog SDP-ovca, no ne smije se zanemariti to da je on na prethodnim unutarstranačkim izborima dobio zavidnu podršku za predsjednika stranke.

'Ljudi koji su do tog popodneva podržavali Peđu Grbina sada više ne znaju tko će biti njihov kandidat, odnosno neće nikoga podržati. To je bio razlog zašto sam predao kandidaturu i za predsjednika stranke', pojasnio je ranije Ostojić svoje motive za kandidaturu.

Iako bi, ako bi se gledali glasovi na parlamentarnim izborima i nedavno napravljene ankete među glasačima SDP-a, Grbin uvjerljivo pobijedio, na izborima glasaju isključivo članovi stranke, a oni imaju drugačije razmišljanje od javnosti. Tako dobar dio njih podršku daje drugom kandidatu pa se Grbinu po podršci u stranci opasno približio krapinsko-zagorski župan Željko Kolar.