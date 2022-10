Schmidt odbacio kritike Bošnjaka, najavio nastavak rada unatoč pritiscima: 'I ubuduće ću donositi odluke važne za obične ljude'

Visoki predstavnik za BiH Christian Schmidt odbacio je u ponedjeljak kritike bošnjačkih i građanskih stranaka zbog nametanja izmjena izbornog zakona i ustava Federacije BiH potvrdivši kako će nastaviti djelovati sukladno mandatu kojega ima te i ubuduće donositi odluke važne za obične ljude

U izjavi za medije u Sarajevu Schmidt je kazao je kako je imao i još ima puno zamisli što bi sve trebalo promijeniti u BiH, no da 2. listopada nije pravio nikakvu revoluciju nego se držao ustava i presude Ustavnog suda BiH u slučaju "Ljubić".

"Pobrinuo sam se za funkcionalnost Federacije. Nakon tri godine čekanja imenovani su novi suci Ustavnog suda Federacije BiH i to je samo jedan od primjera", kazao je njemački političar koji je nakon odluka od 2. listopada izložen nizu napada iz bošnjačkih političkih krugova i medija koji su im skloni. Svi oni optužuju Schmidta da pogoduje samo zahtjevima HDZ BiH te da navodno potiče daljnju etničku segregaciju u državi.

"Moj je recept za to uključiti sve građane", izjavio je Schmidt navodeći da je već inicirao cijeli niz razgovora koji "ne za počinju u palačama" nego su usmjereni na izravan razgovor s ljudima, posebice mladima za što je, kako tvrdi, već dobio jaku potporu i ohrabrenje da s tim nastavi.

Preporučio je političarima u BiH da i sami pogledaju popis zadaća koje ih očekuju i da se prestanu žaliti te da počnu i sami raditi pozvavši ih da naredne četiri godine iskoriste na pametan način.

"Svi građani BiH moraju imati jednaka prava i ja ću u nastavku svog djelovanja osigurati da to tako i bude", najavio je Schmidt dodajući kako sada očekuje da se hitno riješi pitanje raspolaganja državnom imovinom, o čemu se već duže od 15 godine bez ikakvog ishoda vode rasprave među vladama dva entiteta.

Riječ je i imovini koja je prije rata bila vlasništvo SR BiH, a očekivalo se kako će nakon Daytona biti donesen zakon kojim će se definirati što od toga kome pripada, no to se do danas nije dogodilo.