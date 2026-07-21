Saudijci osuđuju prijetnju hutista pomorskom blokadom

Saudijska Arabija osudila je ono što je opisala kao optužbe hutista, povezanih s Iranom, da Saudijci opsjedaju jemenski narod, nakon što je skupina najavila da će nametnuti pomorsku blokadu Saudijskoj Arabiji
Hutisti su u ponedjeljak rekli da će nametnuti pomorsku blokadu Saudijskoj Arabiji, otvarajući potencijalno novi front protiv Sjedinjenih Država u ratu s Iranom i povećavajući prijetnju globalnim opskrbama energijom i trgovini izvan Zaljeva.
U svojoj izjavi, oružane snage hutista rekle su da proglašavaju "pomorski embargo protiv kriminalnog saudijskog neprijatelja, na temelju principa 'oko za oko', koji stupa na snagu odmah" kao odgovor na ono što su nazvali "nepravednom i opresivnom opsadom" koju su Saudijci nametnuli Jemenu.
Poduzimanje mjera
Saudijsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je tvrdnje vojnog glasnogovornika hutista da to kraljevstvo opsjeda Jemen i nameće pomorsku blokadu. Saudijska Arabija poduzet će "sve potrebne mjere" kako bi zaštitila svoje brodove, navodi se u priopćenju ministarstva.
Jemen je u građanskom ratu više od desetljeća otkako su hutisti zauzeli glavni grad Sanu, što je potaknulo saudijsku vojnu intervenciju 2015. godine u znak podrške međunarodno priznatoj vladi.
Sukob se od tada razvio u jednu od najgorih humanitarnih kriza na svijetu, ostavljajući zemlju podijeljenom između vlade koju podržava Saudijska Arabija u Adenu i uprave hutista u Sani.
Teretni brodovi i druga plovila redovito su stizali u luku Hodeidah koju kontroliraju hutisti, uključujući i posljednjih tjedana, dostavljajući hranu, gorivo i drugu robu.