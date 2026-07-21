Saudijci osuđuju prijetnju hutista pomorskom blokadom

Hutisti su u ponedjeljak rekli da će nametnuti pomorsku blokadu Saudijskoj Arabiji, otvarajući potencijalno novi front protiv Sjedinjenih Država u ratu s Iranom i povećavajući prijetnju globalnim opskrbama energijom i trgovini izvan Zaljeva.

U svojoj izjavi, oružane snage hutista rekle su da proglašavaju "pomorski embargo protiv kriminalnog saudijskog neprijatelja, na temelju principa 'oko za oko', koji stupa na snagu odmah" kao odgovor na ono što su nazvali "nepravednom i opresivnom opsadom" koju su Saudijci nametnuli Jemenu.

Poduzimanje mjera

Saudijsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je tvrdnje vojnog glasnogovornika hutista da to kraljevstvo opsjeda Jemen i nameće pomorsku blokadu. Saudijska Arabija poduzet će "sve potrebne mjere" kako bi zaštitila svoje brodove, navodi se u priopćenju ministarstva.