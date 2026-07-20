Hutisti proglasili embargo protiv 'saudijskog neprijatelja': 'Oko za oko'

Oružane snage hutista u izjavi su navele da proglašavaju 'pomorski embargo protiv kriminalnog saudijskog neprijatelja, temeljen na načelu 'oko za oko', koji stupa na snagu odmah'.

Rekli su da je odluka odgovor na 'nepravednu i opresivnu opsadu' koju su Saudijci nametnuli Jemenu.

Saudijska Arabija još nije reagirala na odluku. Potpuno zatvaranje tjesnaca Bab el-Mandeba, južnih vrata Crvenog mora, dovelo bi do obustave izvoza saudijske nafte u Aziju i moglo bi smanjiti globalnu opskrbu naftom za 7 posto.