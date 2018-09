Sastanak na tajnoj lokaciji: Bernardić se povlači s čela SDP-a?

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić danas bi trebao ostalim članovima vodstva stranke obznaniti hoće li se sam povući s čela stranke. Ako se ne povuče, bit će pokrenut postupak njegove smjene

Na tajnoj lokaciji u Gorskom kotaru danas će se s Davorom Bernardićem sastati Predsjedništvo SDP-a. To je nastavak razgovora koji je dio predsjedništva stranke s Bernardićem imao u petak.

Tada su neki članovi vodstva stranke navodno uvjeravali svog predsjednika da se sam povuče, ali on je to odbio. Dobio je rok do nedjelje da se odluči hoće li sam otići, a u protivnom će biti pokrenut postupak za njegovu smjenu, piše 24 sata.