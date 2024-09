Sastali se Trump i Zelenski: 'Rat u Ukrajini mora završiti!'

Sastanak u Trumpovu tornju dogodio se u svjetlu zabrinutosti Kijeva da bi Trump, ako pobijedi na predsjedničkim izborima 5. studenoga, mogao smanjiti američku vojnu potporu Ukrajini. Govoreći o ratu u Ukrajini, Trump je rekao: "To mora u nekom trenutku prestati. Mora prestati."

"Mislim da se slažemo da se rat u Ukrajini mora zaustaviti i da Putin ne smije pobijediti", rekao je Zelenski novinarima.

Trump je u četvrtak navečer na konferenciji za novinare rekao da je Zelenski zatražio da se sastanu. Zadnji put sastali su se u četiri oka prije oko pet godina, prije ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022. Trump kritizira veliku financijsku i vojnu potporu SAD-a Ukrajini. Često ponavlja da će, ako on pobijedi na izborima, rat brzo završiti. No nikada nije rekao kako to misli izvesti.

Zelenski se u srijedu obratio Općoj skupštini UN-a u New Yorku. U četvrtak se sastao s predsjednikom Joeom Bidenom i potpredsjednicom Kamalom Harris u Bijeloj kući. Harris, demokratska predsjednička kandidaktinja, obećala je "nepokolebljivu" potporu Ukrajini u ratu protiv Rusije.