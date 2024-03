Sarnavka: Milanoviću je rejting skočio, puno je žena koje ga cijene i podržavaju

Milanović je sa Sarnavkom imao i okršaj kada joj je predbacio da profesoricu Zlatu Đurđević nije od HDZ-a branila istim načinom kao dvije saborske zastupnice koje je on nazvao narikačama.

"Bez obzira što on stvarno vrijeđa sve, to mi je jako loše jer ti možeš ukazati na neke nepravilnosti koje netko radi, a da ne ideš na osobnu razinu, ali onda vidimo sve te predrasude koje žive u nama. Dakle, Vegeta - kuhinja i, s druge strane, naravno, kako bi žena mogla postići nešto u karijeri a da nije priležnica i da nije preko postelje i svog tijela nešto uspjela. Još čekam da netko kaže za nekog muškarca da je priležnik i da je preko tijela nešto uspio jer ga je neka žena pogurala", komentirala je Sarnavka.

"Meni je isto čudno što su te dvije saborske zastupnice tako olako prešle, kad se radi o izborima, preko toga, ali svakako treba uvijek reagirati. Ja se uopće ne sjećam, pa ne sjedim cijeli dan pred televizorom da vidim što je rekao, a mi smo generalno reagirali za profesoricu Đurđević jer smo smatrali da je vrhunska stručnjakinja", objasnila je i dodala: "Kod nas patrijahalno društvo još viri iz svakoga, ali ono što je posebno čudno, to je da mu je rejting toliko skočio nakon ovoga o čemu ne smijemo više govoriti, a tu je i jako puno žena i upravo se uz Milanovića jako često veže bedem ljubavi. Dakle, žene koje ga vole, cijene i podržavaju na svaki način."

Komentirala je i hrvatske političarke te objasnila da je po čemu je posebno očito da još uvijek živimo u patrijahalnom društvu.

"Kod njega stvarno kad makneš tu površinu i formu koja mi je grozna i koja mislim da je jako loša za javni prostor i diskurs, on vrlo često kaže istinu, ali on valjda misli i valjda se pokazuje da mi još uvijek trebamo velike vođe i sad mi stalno govorimo da je to sukob dva muškarca, a s druge strane imamo fantastične, nikad bolje saborske zastupnice, ali u manjim strankama", smatra Sarnavka i kao primjer ističe Jadrnaku Kosor.

"Ona kad je bila u HDZ-u i govorila 'Kud Ivo, tud i ja' i bila krhka i nježna, ona je sada jedna od najboljih političkih analitičarki jer velike stranke još uvijek nisu spremne da stave na čelo žene i mi samo u malim strankama vidimo da su žene uspjele iskočiti", zaključila je.