Sarkozy doznao kako će služiti zatvorsku kaznu

Sud je bivšeg republikanskog predsjednika osobno upoznao s detaljima njegove zatvorske kazne, no nisu ih objavili ni tužiteljev ured ni Sarkozyjev pravni tim.

Bivši predsjednik se nakon sastanka vratio u svoj dom u pariškom 16. arondismanu.

Sarkozy je krajem rujna osuđen na pet godina zatvora, uključujući jednu uvjetno, zbog sklapanja dogovora s Gadafijem 2005. godine, kada je bio francuski ministar unutarnjih poslova, kako bi dobio financiranje kampanje u zamjenu za podršku tada izoliranoj libijskoj vladi na međunarodnoj sceni.