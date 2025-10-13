bivši francuski čelnik

Sarkozy doznao kako će služiti zatvorsku kaznu

I.V./Hina

13.10.2025 u 18:35

Nicolas Sarkozy
Nicolas Sarkozy Izvor: EPA / Autor: YOAN VALAT
Bionic
Reading

Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy u ponedjeljak je saznao datum početka i lokaciju izvršavanja njegove pet godina duge zatvorske kazne zbog udruživanja radi počinjenja kaznenog dijela u slučaju vezanom za primanje milijuna eura nezakonitih sredstava od pokojnog libijskog diktatora Moamera Gadafija.

Sud je bivšeg republikanskog predsjednika osobno upoznao s detaljima njegove zatvorske kazne, no nisu ih objavili ni tužiteljev ured ni Sarkozyjev pravni tim.

Bivši predsjednik se nakon sastanka vratio u svoj dom u pariškom 16. arondismanu.

Sarkozy je krajem rujna osuđen na pet godina zatvora, uključujući jednu uvjetno, zbog sklapanja dogovora s Gadafijem 2005. godine, kada je bio francuski ministar unutarnjih poslova, kako bi dobio financiranje kampanje u zamjenu za podršku tada izoliranoj libijskoj vladi na međunarodnoj sceni.

vezane vijesti

Sud je naredio trenutno izvršenje kazne, što znači da Sarkozy mora u zatvor iako je podnio žalbu.

Pošto je napunio 70, bivši predsjednik može se odmah prijaviti na uvjetni otpust koji bi mu omogućio da pod nadzorom izvršava kaznu izvan zatvora. Francuski zakoni predviđaju tu opciju za starije osuđenike.

Nicolas Sarkozy i Carla Bruni
  • Nicolas Sarkozy i Carla Bruni
  • Nicolas Sarkozy i Carla Bruni
  • Nicolas Sarkozy i Carla Bruni
  • Nicolas Sarkozy i Carla Bruni
  • Nicolas Sarkozy i Carla Bruni
    +4
Nicolas Sarkozy i Carla Bruni Izvor: EPA / Autor: Mohammed Badra

Mnogi vjeruju da će Sarkozy biti smješten u zatvor La Sante u Parizu u kojem se nalazi krilo za zatvorenike visokog profila.

Sedamdesetogodišnji Sarkozy bio je francuski predsjednik od 2007. do 2012. godine.

Istraga je otvorena 2013., dvije godine nakon što je Saif al-Islam, sin tadašnjeg libijskog čelnika prvi put optužio Sarkozyja da je uzeo milijune od njegovog oca za financiranje kampanje.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
samit u egiptu

samit u egiptu

Potpisan mirovni sporazum za Gazu, Trump: Ovo će spriječiti Treći svjetski rat

  • 20:22

    Trump napušta Egipat i vraća se u Washington Donald Trump ukrcao se u Air Force One i vraća se u Washington DC nakon burna 24 sata. Američki predsjednik napušta Egipat nakon što je potpisao mirovni plan za Gazu u pratnji čelnika iz cijelog svijeta. Jutros je u izraelskom Knesetu održao govor, nekoliko sati nakon što je Hamas oslobodio 20 preostalih živih talaca kako je dogovoreno prema sporazumu.

  • 18:40

    Potpisan mirovni sporazum za Gazu Donald Trump prvi potpisuje mirovni plan za Gazu. Plan su potom potpisali egipatski vođa Abdel Fatah al-Sisi i turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. 'Prošlo je 3000 godina da dođe do ovoga, možete li vjerovati? I ovaj put će opstati', rekao je Trump dok je potpisivao dokument. 'Ovo je nevjerojatan dan za svijet', dodao je. Kaže da je sporazum toliko velik da će spriječiti Treći svjetski rat - koji se, kako kaže, mogao dogoditi na Bliskom istoku. Kako javlja Sky News, Trump se uoči potpisivanja mirovnog sporazuma pojedinačno obratio čelnicima kako bi ih pohvalio za njihovu ulogu u podršci mirovnom sporazumu u Gazi. 'On mi je bio prijatelj i svaki put kad mi je bio potreban, bio je tu za mene', rekao je turskom predsjedniku Tayipu Erdoğanu. Talijanskoj premijerki Giorgiji Meloni kazao je: 'Imamo Italiju. Ona je vrlo jaka vladarica. Radi odličan posao'.  Trump je pozdravio 'vrlo važnu ulogu' koju je odigrao domaćin skupa egipatski predsjednik Abdel Fatah al-Sisi u pregovorima koji su doveli do prekida vatre u Gazi, nakon čega je uslijedila razmjena talaca i palestinskih zatvorenika. Al-Sisi je Trumpu poručio da je on jedini 'sposoban donijeti mir u našu regiju'.

  • 16:59

    Trump i ostali svjetski čelnici stigli u Egipat Američki predsjednik Donald Trump sletio je u poznato egipatsko ljetovalište Šarm el-Šeik nakon posjeta Izraelu. U gradu na krajnjem jugu Sinaja su i britanski premijer Keir Starmer, francuski predsjednik Emmanuel Macron, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i arapski čelnici.  Ranije najavljeni izraelski premijer Benjamin Netanyahu zbog „nadolazećeg židovskog blagdana” ipak neće sudjelovati na skupu u ponedjeljak, objavio je njegov ured. Na samit je stigao palestinski predsjednik Mahmud Abas.  Sastanak će voditi Trump i egipatski predsjednik Abdel Fatah al-Sisi, a cilj je finalizirati dogovor o kraju rata u Gazi.  Njemački kancelar Friedrich Merz je po dolasku u Egipat rekao je da je rat „gotov” i da će 13. listopada 2025. „ostati važan datum u povijesnim knjigama – za ovu regiju, ali i za cijeli svijet”.  Starmer je novinarima izjavio da s obiteljima oslobođenih izraelskih talaca dijeli „duboki osjećaj olakšanja” i naglasio da je sada „ključno” implementirati Trumpov mirovni plan za Bliski istok. 
poticajna sredstva

poticajna sredstva

Država dodaje novac građanima koji uplaćuju u stambenu štednju: Poznat je iznos
s istočne strane

s istočne strane

Split dobiva novi ulaz u grad, evo kad bi trebao biti probijen tunel Kozjak

najpopularnije

Još vijesti