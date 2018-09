'Šarec je već na prvom susretu s europskim čelnicima izgubio djevičanski politički rejting'

Slovenski premijer Marjan Šarec sastat će se uoči redovitog listopadskog sastanka Europskog vijeća sredinom mjeseca u Bruxellesu s predsjednikom Vijeća Donaldom Tuskom, ali i s predsjednikom Europske komisije Jeanom Claudeom Junckerom, u zadnje vrijeme u Ljubljani često kritiziranom zbog navodne pristranosti u arbitražnom sporu s Hrvatskom, najavili su u petak slovenski mediji.

Sastanak s Junckerom potvrdili su i u Bruxellesu, navevši da će to biti prvi 'radni posjet' novog predsjednika slovenske vlade , prenijeli su mediji.

Premijer Plenković imao je nedavno na neformalnom sastanku lidera članica EU-a u Salzburgu susret sa Šarcem, poručivši da je važno da se odgovorno i zrelo pristupi rješavanju dugogodišnjih problema i da hrvatska vlada za to ima 'dobru volju', dok je Šarec naveo da se radilo o kratkom susretu upoznavanja, a ne prilici za rješavanje teških pitanja.

Sređivanje stanja u zdravstvu, porezna reforma te javna administracija neke su od glavnih tema koje je Šarec prilikom stupanja na dužnost naveo kao svoje prioritete, a teškoće za njegovu vladu najavljuje i obnova teških pregovora s javnim sektorom o povećanju plaća, koje je naslijedio od prijašnje vlade. Zato će on neke od tema koje su dominirale u prijašnjoj administraciji, a među njima i problematiku međunarodnih odnosa, prepustiti koalicijskim partnerima, stranakama iz bivše vlade, a odnose sa susjednim državama novom ministru vanjskih poslova Miri Ceraru , prijašnjem premijeru čija je vlada pred kraj mandata tužila Hrvatsku sudu EU-a, te po nekim ocjenama tako smanjila manevarski prostor za smirivanje tonova u međusobnoj komunikaciji sa Zagrebom.

Šarec je već ranije najavio kontinuitet pozicije Ljubljane u odnosima sa Zagrebom pa i kad je riječ o arbitraži, na čemu je inzistirao i Cerar, no ima i mišljenja da se time neće posebno baviti i da zbog pritiska koalicijskih partnera inzistira na poziciji izraženoj u tužbi Cerarove vlade protiv Hrvatske odnosno na kontinuitetu.

Susret s europskim liderima u Salzburgu trebao je iskoristiti za jak stisak ruke kako bi stvorio dojam da iz Slovenije ne dolazi čovjek s kratkom političkom kilometražom, a ne otvarati pitanja vezana na sporazum o arbitraži, piše Pergar. Na žalost, to se nije dogodilo, te je tako novi slovenski premijer na europski stol, ionako prepun važnih pitanja za budućnost Europe, stavio i naš granični spor kojega rješavamo već 27 godina. To je šteta jer je već na svom prvom susretu s europskim čelnicima izgubio djevičanski politički rejting. To se je dogodilo prvenstveno zbog iracionalnog pritiska takozvane javnosti, a u prijevodu zapravo svojih koalicijskih partnera i medija, navodi Pergar, te dodaje da su stalnim obnavljanjem 'balkanskih' sporova pa i trivijalnih pitanja oko vina teran i sličnih 'zamorili' Europsku komiisju i Junckera umjesto da vlade dviju država jednom već riješe svoje granično pitanje, što bi, kako dodaje, već morale davno učiniti kad bi imale sposobne političare.

'Slovenci žele da ih Europa i svijet poštuju pa je krajnje vrijeme da se počnemo ponašati zrelo. To naši građani (od političara) i očekuju, očekuju li i previše?', pita se retorički Pergar.