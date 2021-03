Sanja Musić Milanović: Debljina je normalan odgovor normalnih ljudi na nenormalno okruženje. Skraćujemo si život za 3,5 godine

Davno smo osvijestili da imamo jako velik problem - još 2003. kad nam je 63,4 posto odrasle populacije bilo s previše kilograma. Danas ih je manje - 57,4 posto odraslih. Mislim da to govori koliko radimo na problemu. Ono na čemu smo očito bolje radili su žene, one su značajno smanjile udio problema s debljinom dok su naši muškraci prvaci Europe - čak 67,6 posto muškaraca starijih od 18 godina ima previše kilograma, rekla je doktorica Sanja Musić Milanović, voditeljica Službe za promicanje zdravlja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Posebna pozornost posvećuje se debljini kod djece. Oko 35 posto djece u dobi od 8 godina u Hrvatskoj ima prekomjernu težinu.

'To je jako veliki udio, sretna vijest je da smo zaustavili porast. Vidjet ćemo što će biti u sljedećem istraživanju 2021. s obzirom na lockdown. Mi od 2003. do 2015. linearno rastemo. Mi smo 2003. imali u toj životnoj dobi 20 posto djece s previše kilograma. 2015. kao i danas 35 posto. Naša djeca su od 1980. narasla oko 10,5 cm i zdebljala se oko 7,5 kg, podjednako dječaci i djevojčice. To baš nije u redu, to dovodi do problema debljine', kazala je Sanja Musić Milanović gostujući u Dnevniku HTV-a.