Netanyahu opleo po Španjolskoj, isključio ih iz nadzora Gaze: 'Odlučili su protiv Izraela'

"Španjolska je odlučila više puta biti protiv Izraela (...) Oni koji napadaju Državu Izrael umjesto da se okome na terorističke režime neće biti naši partneri u oblikovanju budućnosti regije", izjavio je Netanyahu u videoporuci.

Optužio je Madrid, s kojim Izrael ima iznimno loše odnose, za "licemjerje" i "neprijateljstvo" te za "klevetanje vojnika izraelske vojske".

"Stoga sam danas naredio isključenje španjolskih predstavnika iz koordinacijskog centra u Kiryat Gatu", uspostavljenog pod američkim nadzorom kako bi se nadziralo prekid vatre između Izraela i palestinskog islamističkog pokreta Hamasa u Pojasu Gaze koji je stupio na snagu 10. listopada.

Vojno-civilni koordinacijski centar (CCMC) tijelo je za nadzor krhkog prekida vatre pod američkim nadzorom.