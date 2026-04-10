DIPLOMATSKE NAPETOSTI

Netanyahu opleo po Španjolskoj, isključio ih iz nadzora Gaze: 'Odlučili su protiv Izraela'

I.K./Hina

10.04.2026 u 16:42

Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu optužio je u petak Španjolsku za "neprijateljstvo" prema svojoj zemlji te je najavio isključenje Madrida iz međunarodnog mehanizma za nadzor prekida vatre u Pojasu Gaze.

"Španjolska je odlučila više puta biti protiv Izraela (...) Oni koji napadaju Državu Izrael umjesto da se okome na terorističke režime neće biti naši partneri u oblikovanju budućnosti regije", izjavio je Netanyahu u videoporuci.

Optužio je Madrid, s kojim Izrael ima iznimno loše odnose, za "licemjerje" i "neprijateljstvo" te za "klevetanje vojnika izraelske vojske".

"Stoga sam danas naredio isključenje španjolskih predstavnika iz koordinacijskog centra u Kiryat Gatu", uspostavljenog pod američkim nadzorom kako bi se nadziralo prekid vatre između Izraela i palestinskog islamističkog pokreta Hamasa u Pojasu Gaze koji je stupio na snagu 10. listopada.

Vojno-civilni koordinacijski centar (CCMC) tijelo je za nadzor krhkog prekida vatre pod američkim nadzorom.

Najniža razina odnosa od priznanja palestinske države

Uz otprilike 200 američkih vojnika, u njemu sudjeluju predstavnici nekoliko zemalja, uključujući Francusku, Veliku Britaniju i Ujedinjene Arapske Emirate. Zaduženi su za nadzor prekida vatre, ali i za nadgledanje dostave humanitarne pomoći na teritorij razoren dvogodišnjim ratom.

Španjolski predstavnici također su do sada sudjelovali u CCMC-u, koji se nalazi u Kiryat Gatu na jugu Izraela.

Odnosi između Izraela i Španjolske na najnižoj su razini otkako je Madrid 2024. godine priznao palestinsku državu, a obje su zemlje povukle svoje veleposlanike.

Pedro Sanchez
Pedro Sanchez

Zatvoren zračni prostor za američke zrakoplove

Socijalistički premijer Pedro Sanchez, jedan od najžešćih kritičara rata u Pojasu Gaze, također se usprotivio američko-izraelskoj vojnoj kampanji protiv Irana pokrenutoj 28. veljače.

Madrid je zatvorio svoj zračni prostor za američke zrakoplove uključene u taj rat, a u srijedu je ocijenio "neprihvatljivim" to što Izrael nastavlja borbe u Libanonu nakon prekida vatre dogovorenog između Washingtona i Teherana.

Španjolska je uspostavila diplomatske odnose s Izraelom tek 1986. godine, nakon smrti diktatora Francisca Franca 1975. godine, koji nikada nije priznao tu zemlju te je održavao bliske diplomatske veze s arapskim državama.

