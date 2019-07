Salvini: Rusi ne financiranju Ligu

Čelnik Lige i ministar unutrašnjih poslova Italije Matteo Salvini demantirao je u srijedu bilo kakvo rusko financiranje njegova pokreta, nakon članka BuzzFeed u kojemu stoji da je bilo razgovora o toj temi

"Već sam tužio one koji su me za to optuživali, učinit ću to danas, sutra i prekosutra. Nikada nisam primio ni rublje, ni dolara, ni litre votke iz Rusije", tvrdi Salvini u priopćenju.

Američka internetska stranica BuzzFeed je objavila u srijedu da posjeduje audio snimku na kojoj pregovara jedan blizak suradnik Mattea Salvinija s pet muškaraca o usmjeravanju više desetaka milijuna dolara od ruske nafte Salvinijevoj stranci.