Šalaj: Značajan dio građana Milanovića doživljava kao zadnju branu svemoći HDZ-a

Berto Šalaj smatra da će se retorika između predsjednika RH Zorana Milanovića s jedne strane te premijera Andreja Plenkovića, njegovih ministara i drugih HDZ-ovih političara s druge dodatno zaoštriti kako ide kampanja za predsjedničke izbore. Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman prošli je tjedan rekao da Milanovićevu kampanju vjerojatno financiraju neki ruski izvori, dubrovački gradonačelnik Mato Franković na tu je izjavu dodao da postoje neke indicije da je tome tako, a ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da nema dokaza za tu tvrdnju, ali da on to može protumačiti tako 'da se ljudi pitaju' je li to istina. Plenković je, jučer, izjavio da je Milanović korisni idiot koji radi u interesu Rusije.