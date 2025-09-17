Sadiq Khan žestoko napao Trumpa: Predsjednik SAD-a ga nazvao gadnom osobom

Sir Sadiq Khan pokrenuo je novi napad na Donalda Trumpa prvoga dana drugog državnog posjeta američkog predsjednika Velikoj Britaniji
Laburistički gradonačelnik Londona optužio je Trumpa da potiče 'razdornu, krajnje desničarsku politiku' te ustvrdio da su njegovi postupci u Bijeloj kući 'doslovno prepisani iz autokratskog priručnika'.
Ovakve izjave vrlo će vjerojatno izazvati nove probleme za Keira Starmera jer se nada da će državni posjet prerasti u politički trijumf za vladu nakon nekoliko burnih i nestabilnih tjedana.
'Plamen razdora'
U članku, objavljenom u Guardianu, Sadiq Kan je napisao: 'Predsjednik Donald Trump i njegova klika možda su u posljednjih nekoliko godina učinili najviše da rasplamsaju plamen razdorne, krajnje desničarske politike diljem svijeta.
Kada je stigao u Ujedinjeno Kraljevstvo u svoj prvi državni posjet, istaknuo sam da je predsjednik svjesno i namjerno koristio ksenofobiju, rasizam i politiku 'drugosti' kao izbornu taktiku – uvodeći zabranu putovanja za niz zemalja s muslimanskom većinom i otvoreno hvaleći bijele nacionaliste u Charlottesvilleu u Virginiji.
Šest godina kasnije taktike koje danas dolaze iz Bijele kuće nimalo se ne razlikuju. Stvaranje žrtvenih jaraca od manjina, ilegalna deportacija američkih državljana, raspoređivanje vojske na ulice brojnih gradova... ovi postupci nisu samo u suprotnosti sa zapadnim vrijednostima – oni su doslovno izvučeni iz autokratskog priručnika.'
Većina Trumpovih politika užasava progresivce i ljevičare u Britaniji, uključujući članove i pristaše Laburističke stranke, no Starmer gotovo da nije izrekao ništa kritično o Trumpovoj administraciji. Umjesto toga, zauzeo je stav da je očuvanje dobrih odnosa s Bijelom kućom u nacionalnom interesu.
Laburistički gradonačelnik Londona pozvao je Starmera da zauzme kritičniji stav te ističe:
'Razumijem stav britanske vlade da želi biti pragmatična na međunarodnoj sceni i održavati dobre odnose s čelnikom najmoćnije države na svijetu. Suočena s revanšističkom Rusijom, sigurnost Europe danas se čini manje izvjesnom nego u bilo kojem trenutku nakon Drugoga svjetskog rata. A prijetnja još višim američkim carinama stalno je prisutna.
No jednako je važno osigurati da naše posebno partnerstvo uključuje otvorenost i iskrenost. Ponekad to znači biti kritičan prijatelj i govoriti istinu onima na vlasti – jasno poručujući da odbacujemo politiku straha i podjela. To podrazumijeva pokazati predsjedniku Trumpu zašto mora stati uz Ukrajinu, a ne uz Putina. To znači iznijeti argumente za ozbiljno suočavanje s klimatskom krizom. To znači pozvati predsjednika da prekine carinske ratove koji razdiru globalnu trgovinu. I to znači izvršiti pritisak na njega da učini mnogo više kako bi zaustavio užasan izraelski napad na Gazu, jer jedino on ima moć okončati izraelska drska i ponavljana kršenja međunarodnog prava.'
Khan je također izjavio da podržava prosvjede Londonaca kako bi 'poslali poruku predsjedniku Trumpu i njegovim pristašama da nas ne mogu podijeliti oni koji nastoje sijati strah'.
Trump: Sadiq je gadna osoba
Podsjetimo, Trump je sinoć stigao u londonsku zračnu luku Stansted u pratnji supruge Melanije, a par bi se kasnije danas trebao sastati s kraljem u dvorcu Windsor.
Tijekom posjeta Škotskoj u srpnju, Trump je Kana nazvao 'gadnom osobom' i ustvrdio da 'užasno loše' obnaša svoju dužnost.