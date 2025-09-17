Sadiq Khan žestoko napao Trumpa: Predsjednik SAD-a ga nazvao gadnom osobom

Laburistički gradonačelnik Londona optužio je Trumpa da potiče 'razdornu, krajnje desničarsku politiku' te ustvrdio da su njegovi postupci u Bijeloj kući 'doslovno prepisani iz autokratskog priručnika'.

Ovakve izjave vrlo će vjerojatno izazvati nove probleme za Keira Starmera jer se nada da će državni posjet prerasti u politički trijumf za vladu nakon nekoliko burnih i nestabilnih tjedana.

'Plamen razdora'

U članku, objavljenom u Guardianu, Sadiq Kan je napisao: 'Predsjednik Donald Trump i njegova klika možda su u posljednjih nekoliko godina učinili najviše da rasplamsaju plamen razdorne, krajnje desničarske politike diljem svijeta.

Kada je stigao u Ujedinjeno Kraljevstvo u svoj prvi državni posjet, istaknuo sam da je predsjednik svjesno i namjerno koristio ksenofobiju, rasizam i politiku 'drugosti' kao izbornu taktiku – uvodeći zabranu putovanja za niz zemalja s muslimanskom većinom i otvoreno hvaleći bijele nacionaliste u Charlottesvilleu u Virginiji.

Šest godina kasnije taktike koje danas dolaze iz Bijele kuće nimalo se ne razlikuju. Stvaranje žrtvenih jaraca od manjina, ilegalna deportacija američkih državljana, raspoređivanje vojske na ulice brojnih gradova... ovi postupci nisu samo u suprotnosti sa zapadnim vrijednostima – oni su doslovno izvučeni iz autokratskog priručnika.'