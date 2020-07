SAD srušio svjetski rekord u broju zaraženih koronavirusom, Amerikanci ne smiju u EU, no naveliko krstare Jadranom i reklamiraju Hrvatsku. Kako to?

8. srpnja je u Sjedinjenim Američkim Državama zabilježen globalni rekord u broju oboljelih od koronavirusa - njih 58 tisuća u jednom danu. Građanima SAD-a je zbog katastrofalne epidemiološke situacije i dalje zabranjen ulazak u zemlje EU-a, no u Hrvatsku ne samo da mogu ući bez problema, već se naša zemlja aktivno hvali spominjanjem na stranicama uglednih američkih novina te koristi influencere i bogataše za promociju hrvatskog turizma

Podsjetimo, Europska unija je 30. lipnja izuzela državljane 14 zemalja iz ograničenja ulaska u šengenski prostor - među njima su Australija , Japan , Ruanda, pa čak i Kina, u kojoj je epidemija počela, no državljani SAD-a još uvijek ne mogu u EU . Iznimka su putnici u tranzitu, zdravstveni radnici, predstavnici međunarodnih organizacija, osobe koje putuju iz obiteljskih razloga (bolest ili obiteljska tragedija) te Amerikanci koji imaju trajni boravak u nekoj od europskih zemalja ili zemalja čiji građani smiju u EU bez ograničenja.

U javnosti je najpoznatiji slučaj Sheldona Adelsona , multimilijardera, vlasnika lanca kockarnica i svojedobnog financijera političke kampanje Donalda Trumpa, čija se ukupna donacija američkom predsjedniku procjenjuje na iznos do 200 milijuna dolara. Početkom srpnja u Istri je otkriveno dvoje zaraženih među osobama zaduženima za pripremu Adelsonove luksuzne jahte Queen Miri za dolazak gostiju. Ovih dana pak na Jadranu je snimljen i samoproglašeni 'kralj Instagrama' Dan Bilzerian , a koji krstari hrvatskom obalom u društvu atraktivnih djevojaka.

Proteklih godina, paralelno s rastom broja kruzera koji pristaju na hrvatsku obalu, Hrvatska turistička zajednica u svojim je kampanjama angažirala niz influencera kako bi putem svojih kanala na društvenim mrežama prenosili glas o prelijepoj Hrvatskoj. Spomenuti Bilzerian službeno nije uključen u kampanju, no zato su se iz HTZ-a pohvalili objavom članka 'Amerikanac sam, gdje na svijetu mogu putovati' u uglednom The New York Timesu, a koji spominje Hrvatsku tek u jednoj rečenici kao zemlju u koju Amerikanci mogu putovati ako imaju dokaz o rezerviranom smještaju. Nešto konkretniji bio je modni magazin Vogue te je servirao Amerikancima prikaz osam najljepših hrvatskih plaža.

Iz Stožera civilne zaštite u narednim su danima najavili pooštrenje mjera za ulazak u Hrvatsku građana pojedinih zemalja s lošijom epidemiološkom situacijom. S obzirom na zahuktavanje turističke promocije na američkom tržištu, bit će zanimljivo pratiti hoće li među te zemlje biti uvršten i SAD, svjetski rekorder u broju oboljelih od koronavirusa.