Plenković govorio o 'rekordnim' gospodarskim podacima, oporba: 'Ovo izvješće je pričanje bajki!'

Plenković je obvezan izvještaj podnijeti jednom godišnje i to na početku jesenskog zasjedanja. Očekuje se da će se premijer osvrnuti na proteklih godinu dana, ali i najaviti planove za iduću godinu.
Premijer u Saboru izvještaj može podnositi sat vremena, a na njegovo izlaganje nisu dozvoljene replike. O njegovu Izvješću mogu govoriti samo predstavnici klubova, njih 15 po 20 minuta. Premijer ima pravo i završno govoriti 20 minuta.
11:50
Nakon povreda poslovnika, sa svojim izlaganjima započeli su saborski klubovi. Među prvima je bio i Klub SDP-a, u ime koga je govorila Mirela Ahmetović.
'I ovo izvešće je još jedno prenemaganje i dosadno, tiradno i pomalo zaglupljujuće friziranje podataka i pričanje bajki. Ako se u nečemu usavršio premijer Plenković, to je pričanje bajki', kazala je, potvrdivši da SDP ovo izvješće neće prihvatiti.
Podsjetila je kako je 2016. Andrej Plenković 'poput Djeda Mraza' na Badnjak obećao da će vratiti INA-u u hrvatske ruke. 'Ne samo da ju nismo vratili, nego nam se smiješi da izgubimo dio JANAF-a. Jer Mađari nam se šuljaju oko njega, a svi znamo koliko Mađari vole kada je HDZ na vlasti', kazala je Ahmetović.
'Pandemija je pokazala svu tragičnost kad se ispreplete politika i znanost. Postoje zapisi koji govore o katastrofalnom vođenju covid krize. Imamo jednu od najviših stopa umrlih u svijetu', dodala je.
Spomenula je kako dvije trećine umirovljenika živi u siromaštu. 'S uvećanim mirovinama mogu kupiti 30 posto manje nego kada su im mirovine bile manje', poručila je.
Ahmetović je pobrojala i stvari o kojima je, kako kaže, Plenković šutio poput slučaja Beroš problema s poreznim USKOK-om, problema na Ustavnom sudu, u Povjerenstvu za sukob interesa itd. 'Plenković ne podnosi izvješće o radu, nego izvješće o samohvali. Slušali smo bajku o uspješnoj Hrvatskoj, dok građani žive sasvim drugu priču', kazala je Ahmetović.
11:14
Nakon što je Plenković završio izlaganje, javilo se 23 zastupnika koji smatraju da je premijer prekršio poslovnik. Odmah je objašnjenje dao Jandroković.
'Promjene poslovnika koje su ovako definirale izvješće predsjednika Vlade podnesene su za vrijeme SDP-ove vlade. Na izlaganje premijera nema replika, no sada baš vi iz SDP-a javljate se protiv onog što ste tada definirali. To nije korektno, nije primjereno i licemjerno je. Dužan sam to reći zbog građana. Dat ću vam da govorite, ali izgubiti ćemo smisao ove rasprave', poručio je Jandroković te zamolio zastupnike da povuku povrede poslovnika, koje zastupnici koristekako bi replicirali.
Međutim, SDP-ovci nisu htjeli odustati od povreda poslovnika. U njima su optuživali Vladu da krši Ustav, navodivši niz primjera poput slučaja Vili Beroša, Chat controla i slično. Jandroković im je redom svima davao opomene.
SDP-ov Arsen Bauk mu je zahvalio na 'obrani Milanovićeve ostavštine'.
11:12
'Što ćemo činiti u budućnosti? Pred nama su sigurnosne prijetnje i hibridni napadi, energetski i klimatski šokovi, migracijski pritisci, demografsko pražnjenje, utrka za tehnologijama i umjetnom inteligencijom, te smanjenje ključnih resursa. Zato je naša zadaća jasna: Prema građanima - nastaviti rast plaća, mirovina i životnog standarda, zadržati visoku zaposlenost te odlučno suzbijati inflaciju i nejednakosti', poručio je Plenković.
11:10
'Vidjeli smo ovaj sporazum i prekid vatre i cijeli proces ide prema dvodržavnom rješenju', kazao je o sukobu Izraela i Hamasa.
Izdvojio je kao temu i skrb o Hrvatima u BiH, kao i programe za dijasporu.
11:07
Najavio je proširenje kapaciteta LNG-a, spomenuo poljoprivredu, ali i obranu.
'Hrvatska podupire nove smjernice NATO-a o 3,5 % izdvajanja za obranu i 1,5% za aktivnosti u potpori obrane do 2035.', rekao je.
11:04
Spomenuo je i resor pravosuđa, kazavši da je 'percepcija pravosuđa u problemu'. 'Imat ćemo priliku, birat će se čelna osoba Vrhovnog suda i ustavni suci pa da vidimo kako politika može pomoći percepciji', rekao je.
11:00
Što se tiče socijalne politike odnosno resora socijalne srbi, Plenković je spomenuo da je osnovica za zajamčenu minimalnu naknadu 160 eura – 51% više nego 2016.
Govorio je i o Zakonu o inkluzivnom dodatku.
'Možda ide sporo, ali inkluzivnog dodatka prije nije bilo. Mi smo četiri procedure sveli na jednu proceduru. · Pokrenuto je gotovo 350 tisuća postupaka, riješeno više od 240 tisuća, a više od 185 tisuća građana već prima inkluzivni dodatak', kazao je Plenković.
10:52
Spomenuo je demografske mjere, među njima i pitanje stambene politike. 'Povrat 50% PDV-a za novogradnju i povrat poreza na promet za starogradnju. U postupku donošenja je i Program priuštivog najma, a cilj nam je omogućiti 9.000 stanova za priuštivi najam. Plan nam je izgraditi 8.000 POS stanova kao i osamostaljivanje mladih. 200 tisuća mladih danas radi na neodređeno, što je 64% više nego 2016', dodao je.
Nije mogao izbjeći ni temu umirovljenika. 'Promijenili smo formulu usklađivanja na 85:15, isplatili smo i 11 jednokratnih potpora vrijednih 770 milijuna eura. Godišnji dodatak, dakle, ne postoji 13. mirovina, to je kolokvijalno pušteno da ljudi misle da će dobiti još jednu punu mirovinu. To nije realno, nemamo mi tih novaca u proračunu. Bilo bi super da imamo, ali nemamo. Ovo da godina staža vrijedi 6 eura koštat će državu 210 milijuna eura rebalansom proračuna', kazao je Plenković.
Iznos prosječne mirovine biti će iznad 700 eura, a starosne za 40+ godina staža 1.020 eura.
10:40
'Kod prometa, evo malo šarenih laža. Autocesta do Siska se sama izgradila, druga cijev tunela Učka se sama probila, a druga sama obnovila. Evo Pelješki most tamo stoji i zaboravljen je', kazao je Plenković, dodavši da će se do 2027. dovršiti Istarski ipsilon u punom profilu autoceste.
Što se tiče željeznica, kazao je: 'Tu su stvari puno sporije nego što bi htjeli'.
Najavio je novi zakon o regionalnom razvoju kao i nove savjete po uzornu na onaj za Slavoniju, Baranju i Srijem - jedan za jadransku Hrvatsku, a drugi za središnju Hrvatsku.
Govoreći o obnovi, ponovio je rečenicu od deset godina obnove za deset sekundi potresa. 'Takvog ulaganja u infrastrukturu ne pamtim. Do 2030. želimo dovršiti cijeli proces obnove', rekao je.
10:37
Premijer je podsjetio i na 3 izdanja državnih obveznica i 13 trezorskih zapisa.
'Građani su podnijeli 340 tisuća ponuda u vrijednosti 11,4 milijardi eura, a usto je otvoreno 52 tisuća novih računa u SKDD-u, čime je unesena nova dinamika na tržište kapitala. Time je 323 milijuna eura kamata ostalo hrvatskim građanima, a ne bankama', kazao je.
Govoreći o turizmu, kazao je da podaci govore o rekordnoj sezoni s 20,4 milijuna dolazaka i 106 milijuna noćenja. 'Cjenovna politika je ključ, ali to nije odgovornost države nego onih koji su akteri u turizmu. Svatko nosi svoj dio odgovornosti', poručio je jasno Plenković.