Trump posmrtno odlikovao Charlieja Kirka: 'Mučenik za američku slobodu'

Kirk, osnivač organizacije Turning Point USA , upucan je 10. rujna tijekom debate na sveučilištu Utah Valley. Njegovo ubojstvo šokiralo je naciju i raspirilo rasprave o političkom nasilju.

„Danas smo ovdje da odamo počast i prisjetimo se neumornog borca za slobodu, voljenog vođu koji je inspirirao buduće generacije kao nitko dosad”, rekao je Trump na ceremoniji u Bijeloj kući održanoj na Kirkov rođendan.

Osigurao Trumpu glasove mladih

Republikanski predsjednik je nakon atentata uveo mjere protiv onoga što je nazvao „ekstremizmom radikalne ljevice”, poslavši vladina tijela poput FBI-ja, ministarstva unutarnjih poslova i porezne inspekcije da istraže skupine optužene za financiranje i poticanje političkog nasilja.

Ceremoniji u Bijeloj kući u utorak su prisustvovali i potpredsjednik J.D. Vance, ministar vanjskih poslova Marco Rubio te senatori Ted Cruz, Mike Lee i Rick Scott, kao i niz medijskih ličnosti i drugih Trumpovih saveznika. Kirk, proslavljen debatama na sveučilištima o temama poput pobačaja, imigracije i rasne jednakosti, igrao je važnu ulogu u mobilizaciji mladih glasača za Trumpa 2024. godine.

Američki predsjednik naziva ga „mučenikom za američku slobodu”, a oba doma američkog Kongresa u rujnu su donijeli rezolucije kojima se 14. listopada proglašava „Nacionalnim danom sjećanja na Charlieja Kirka”.