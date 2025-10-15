Nastavak novinarske pobune protiv Pentagona: Žele izvještavati bez favoriziranja

Redakcije tvrde da nova politika predstavlja prijetnju slobodi medija i da bi novinari mogli biti kažnjeni zbog obavljanja posla zaštićenog Prvim amandmanom američkog Ustava.

Nova politika Pentagona zahtijeva od novinara da prihvate nova pravila o pristupu medija, uključujući i to da bi mogli biti označeni kao sigurnosni rizici i da im se oduzmu novinarske akreditacije Pentagona ako od zaposlenika odjela zatraže otkrivanje povjerljivih i nekih vrsta neklasificiranih informacija.

Najmanje 30 novinskih organizacija odbilo je potpisati nova pravila Pentagona za novinare, upozoravajući na mogućnost manje sveobuhvatnog izvještavanja o najmoćnijoj svjetskoj vojsci uoči roka za prihvaćanje novih ograničenja u utorak.

Barem 30 medija odbilo prihvatiti nova pravila

Među onima koji su odbili potpisati da prihvaćaju pravila je i Reuters, navodeći kao obrazloženje prijetnju slobodi tiska.

Ostali koji su u priopćenjima ili svojim vijestima najavili svoje odbijanje prihvaćanja novih pravila o pristupu medija su: Associated Press, Bloomberg News, The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, CNN, Fox News, CBS, NBC, ABC, NPR, Axios, Politico, The Guardian, The Atlantic, The Hill, Newsmax, Breaking Defense i Task & Purpose.

"Reuters je vezan svojom predanošću točnim, nepristranim i neovisnim vijestima", priopćila je agencija.

"Također čvrsto vjerujemo u zaštitu medija koju jamči američki Ustav, u slobodan protok informacija i novinarstvo koje služi javnom interesu bez straha ili favoriziranja. Nova ograničenja Pentagona narušavaju ove temeljne vrijednosti", dodaje Reuters.

Pentagon ostaje pri svojoj odluci: 'Glume žrtve na internetu'

Glavni glasnogovornik Pentagona Sean Parnell u ponedjeljak je rekao da "nova pravila od njih ne traže da se slože, već samo da priznaju da razumiju kakva je naša politika".

"Zbog toga su novinari doživjeli potpuni slom, glumeći žrtve na internetu. Stojimo iza svoje politike jer je to najbolje za naše trupe i nacionalnu sigurnost ove zemlje", rekao je Parnell.

Pentagon je dao rok do utorka da mediji prihvate nova pravila ili da vrate svoje akreditacije i do srijede isprazne svoje urede u zgradi Pentagona. Prema novim pravilima, novinarima se zabranjuje slobodno kretanje po većem dijelu Pentagona bez službene pratnje. Osim toga, Hegseth ima ovlast ukinuti pristup onima koji pokušaju doći do bilo kakvih informacija, povjerljivih ili ne, a koje nisu odobrili za objavu.

Trump podržava svog ministra: 'Tisak jako remeti svjetski mir'

Ministar obrane Pete Hegseth je zahtjeve nazvao "zdravim razumom", dodajući da "pokušavamo osigurati da se poštuje nacionalna sigurnost".

On je na X-u objavio da novinari više ne mogu slobodno tumarati po Pentagonu, da moraju nositi vidljive novinarske propusnice, da akreditirani mediji više ne smiju pozivati ​​na kaznena djela te da Pentagon sada ima ista pravila kao i svaka američka vojna baza.

Upitan u utorak što misli o novoj politici Pentagona vezano uz pristup medija, predsjednik Donald Trump je odgovorio da šef Pentagona Pete Hegseth "smatra da tisak jako remeti svjetski mir i možda sigurnost naše nacije". U revidiranoj politici navodi se da je primanje ili objavljivanje osjetljivih informacija "općenito zaštićeno Prvim amandmanom", ali i upozorava da traženje otkrivanja takvih informacija "može utjecati na to predstavljate li sigurnosni rizik".

"Prava medija nisu apsolutna i ne nadjačavaju uvjerljiv interes vlade za održavanjem povjerljivosti osjetljivih informacija", priopćio je Pentagon.

Pet velikih televizijskih mreža izdalo je u utorak zajedničku izjavu u kojoj se navodi: "Danas se pridružujemo gotovo svakoj drugoj novinskoj organizaciji u odbijanju pristanka na nove zahtjeve Pentagona, koji bi ograničili sposobnost novinara da naciju i svijet obavještavaju o važnim pitanjima nacionalne sigurnosti. Ta je politika bez presedana i ugrožava temeljnu zaštitu novinara. Nastavit ćemo izvještavati o američkoj vojsci kao što je to svaka od naših organizacija činila desetljećima, poštujući načela slobodnog i neovisnog tiska."

Konzervativna televizija stala uz Pentagon

Šef dopisništva New York Timesa u Washingtonu Richard Stevenson izjavio je: "Od prvog najavljivanja politike izrazili smo zabrinutost da ona ograničava način na koji novinari mogu izvještavati o američkoj vojsci, koja se godišnje financira s gotovo bilijun dolara novca poreznih obveznika. Javnost ima pravo znati kako vlada i vojska djeluju."

Jedan od zahtjeva je da novinari priznaju da bi otkrivanje osjetljivih informacija moglo naštetiti nacionalnoj sigurnosti SAD-a

Odvjetnici tvrde da bi to prema Zakonu špijunaži, moglo pomoći tužiteljima ako bi pokušali optužiti novinara za otkrivanje informacija vezanih uz vojsku. Konzervativna kabelska informativna kuća One America News potpisala je pristanak na nova pravila.

"Nakon temeljitog pregleda revidirane politike za medije od strane našeg odvjetnika, osoblje OAN-a potpisalo je dokument", rekao je u izjavi Charles Herring, predsjednik matične tvrtke OAN-a Herring Networks. Reuters nije mogao odmah utvrditi jesu li ga potpisale i druge organizacije.