Ogromno poskupljenje preko noći: Cijene vrtića u ovom gradu skočile i do 80 posto

Do sada je najviša cijena vrtića iznosila 80 eura, no od rujna roditelji za dijete u vrtićkoj skupini plaćaju 133 eura, a za jaslice čak 148 eura mjesečno. Time se Daruvar našao među najskupljim gradovima u Hrvatskoj po pitanju dječjih vrtića, piše HRT.

'Ono što želimo postići ovom peticijom je veće subvencioniranje cijene vrtića. Želimo da Gradsko vijeće preispita tu odluku i da, ako već postoji potreba za podizanjem cijena, to ide postupno', poručila je Ana Zubak, jedna od roditelja koji sudjeluju u inicijativi.

Mnogi građani pridružili su se potpisivanju peticije, izražavajući podršku roditeljima koji smatraju da bi Daruvar trebao pronaći rješenje i sniziti cijenu vrtića.

Grad: Troškovi su narasli, ali spremni smo razmotriti odluku

Iz gradske vlasti objašnjavaju da je ekonomska cijena smještaja djeteta u vrtiću u godinu dana skočila s oko 300 na gotovo 500 eura. Kažu da su troškovi porasli ponajviše zbog povećanja plaća zaposlenih i viših materijalnih izdataka, a gradski proračun više ne može pokriti razliku, pa je teret prebačen na roditelje.

'To je stvarno udar na džepove nekih. Apsolutno veliki udar. Nadali smo se da će Ministarstvo obrazovanja povećati godišnji dodatak, no to se nije dogodilo pa smo morali ići s ovim prijedlogom. Ne znači to da se on neće mijenjati u idućoj godini', izjavio je gradonačelnik Damir Lneniček.

Dodao je da će na idućem vijeću razmotriti mogućnost izmjene odluke, posebno kad su u pitanju obitelji s dvoje djece u vrtiću. Treće dijete, podsjeća, i dalje ima besplatan boravak.