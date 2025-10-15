Ogromno poskupljenje preko noći: Cijene vrtića u ovom gradu skočile i do 80 posto

Roditelji mališana ovih dana su na rubu strpljenja jer su cijene vrtića u Daruvaru skočile i do 80 posto. Grad objašnjava da je poskupljenje rezultat viših troškova i boljeg standarda usluge, no roditeljima to ne zvuči nimalo utješno. Umjesto toga, pokrenuli su peticiju kojom traže pravedniji model financiranja
Do sada je najviša cijena vrtića iznosila 80 eura, no od rujna roditelji za dijete u vrtićkoj skupini plaćaju 133 eura, a za jaslice čak 148 eura mjesečno. Time se Daruvar našao među najskupljim gradovima u Hrvatskoj po pitanju dječjih vrtića, piše HRT.
'Ono što želimo postići ovom peticijom je veće subvencioniranje cijene vrtića. Želimo da Gradsko vijeće preispita tu odluku i da, ako već postoji potreba za podizanjem cijena, to ide postupno', poručila je Ana Zubak, jedna od roditelja koji sudjeluju u inicijativi.
Mnogi građani pridružili su se potpisivanju peticije, izražavajući podršku roditeljima koji smatraju da bi Daruvar trebao pronaći rješenje i sniziti cijenu vrtića.
Grad: Troškovi su narasli, ali spremni smo razmotriti odluku
Iz gradske vlasti objašnjavaju da je ekonomska cijena smještaja djeteta u vrtiću u godinu dana skočila s oko 300 na gotovo 500 eura. Kažu da su troškovi porasli ponajviše zbog povećanja plaća zaposlenih i viših materijalnih izdataka, a gradski proračun više ne može pokriti razliku, pa je teret prebačen na roditelje.
'To je stvarno udar na džepove nekih. Apsolutno veliki udar. Nadali smo se da će Ministarstvo obrazovanja povećati godišnji dodatak, no to se nije dogodilo pa smo morali ići s ovim prijedlogom. Ne znači to da se on neće mijenjati u idućoj godini', izjavio je gradonačelnik Damir Lneniček.
Dodao je da će na idućem vijeću razmotriti mogućnost izmjene odluke, posebno kad su u pitanju obitelji s dvoje djece u vrtiću. Treće dijete, podsjeća, i dalje ima besplatan boravak.
Više zaposlenih, bolji uvjeti, ali i viši troškovi
Gradonačelnik ističe da su dogradnjom hrvatskog i češkog vrtića te novim zapošljavanjima uspjeli potpuno ukinuti liste čekanja.
'U Dječjem vrtiću Vladimir Nazor danas je zaposleno 42 posto više ljudi nego 2017. godine, a samo su režije narasle više od 25 posto', navela je ravnateljica vrtića Irena Šulentić.
Roditelji, iako razumiju to da su troškovi porasli, smatraju da bi gradske vlasti trebale pronaći kompromisno rješenje. Njihov glavni zahtjev je da se cijene barem djelomično smanje i ponovno uvedu platni razredi koji bi pravednije raspodijelili trošak među obiteljima.